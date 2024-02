Conte-Napoli, attacco a De Laurentiis: “Poi qualcuno si chiede il perché del rifiuto”

Nuovo duro attacco nei confronti di Aurelio De Laurentiis dopo la conferenza stampa di ieri: c’entra il mancato arrivo di Antonio Conte in panchina.

La stagione del Napoli fino a questo momento è stata da dimenticare. Gli azzurri, dopo aver vinto lo scudetto nella passata stagione sono crollati quest’anno. Al momento, dopo la vittoria contro l’Hellas Verona gli azzurri si ritrovano al settimo posto in classifica e stanno riscrivendo in negativo i record per una squadra campione d’Italia in carica.

L’obiettivo quarto posto, che garantisce l’accesso alla prossima Champions League è ancora alla portata degli azzurri che però devono trovare maggiore continuità.

Aurelio De Laurentiis si è assunto le colpe di questa situazione disastrosa in casa azzurra, ma nei confronti del patron azzurro piovono ancora molte critiche. Le ultime arrivano dopo la conferenza stampa di ieri.

Conte-Napoli? “Non è arrivato per colpa di De Laurentiis”

Aurelio De Laurentiis nel corso di questa stagione è stato già costretto ad operare un cambio in panchina. La scelta di Rudi Garcìa si è rivelata sbagliata e il patron azzurro ha dovuto richiamare Walter Mazzarri.

Prima dell’arrivo del tecnico toscano, però si era parlato di un possibile arrivo di Antonio Conte. Il noto giornalista Fabio Ravezzani spiega perchè l’ex tecnico di Inter e Juventus non è approdato sulla panchina azzurra e attacca De Laurentiis.

Di seguito il suo tweet:

“Poi qualcuno si chiede perchè Conte ha detto no a De Laurentiis. Ve lo immaginate seduto al posto di Mazzarri col presidente dietro a sussurrare dopo l’ultimo mercato?”

Ravezzani, dunque, spiega come secondo lui la colpa del mancato approdo di Antonio Conte all’ombra del Vesuvio sia del presidente Aurelio De Laurentiis. Il carattere forte di entrambi, infatti, sarebbe entrato ben presto in conflitto andando a generare ulteriori problemi.

Una critica forte nei confronti di Aurelio De Laurentiis che più volte è stato criticato per il modo di porsi di fronte ai giornalisti.

Nel frattempo il Napoli prosegue la ricerca del prossimo allenatore azzurro. Walter Mazzarri, infatti, ha firmato un contratto di soli 7 mesi e per questo motivo lascerà al termine dell’anno. Nelle scorse settimane, dopo il suo esonero dalla Roma, si è parlato della possibilità di vedere Mourinho sulla panchina del Napoli, ma lo stesso De Laurentiis ha smentito le voci.

Antonio Conte, invece, è sempre al centro dei desideri del presidente azzurro, anche se nelle ultime settimane sembra sempre più vicino al Milan per sostituire Stefano Pioli.