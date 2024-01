ULTIM’ORA Napoli, è arrivato l’annuncio dell’agente: “Sta per firmare”

Si sblocca uffiialmente la trattativa in casa Napoli. Stando a quanto rivelato dall’agente, l’annuncio ufficiale potrebbe essere questione di giorni.

La Serie A si avvia prepotentemente verso la conclusione della propria finestra invernale di calciomercato, prevista per le ore 20 di giovedì 1 febbraio. Una situazione pronta dunque a far nascere dei veri e propri ribaltoni nonché degli improvviso rush finali in quanto ad innesti ed ultime firme, con il Napoli pronta a rendersi protagonista di ciò. La società azzurra sembrerebbe infatti poco intenzionata a tirare il freno a mano nelle ultime ore di mercato, dopo aver già messo a segno i colpi Mazzocchi, Ngonge, Traoré e Dendoncker. In attesa dalla firma di Nehuen Perez infatti, ecco giungere un’ulteriore ufficialità all’ombra del Vesuvio, tanto attesa nelle ultime settimane.

Rinnovo di Politano, le parole di Giuffredi

Dopo tanti tira e molla e dopo alcune vicissitudini di calciomercato inerenti al calciatore in direzione Arabia Saudita, Matteo Politano sembrerebbe essere giunto ad un passo dal rinnovo con la SSC Napoli. Questo, stando a quanto dichiarato dall’agente dell’ex Inter, Mario Giuffredi, in grado di alludere ad una firma già apportata sul contratto e di imminente annuncio ufficiale.

“Siamo ai dettagli, credo che in settimana ci sarà l’annuncio ufficiale“, quanto detto dal procuratore, che ha rincarato la dose ai microfoni di Radio Serie A. In particolare, sembrerebbe dunque esser stato superato l’iniziale momento di tensione dovute ad alcune fake news circa il rinnovo ufficiale del calciatore, arrivato poi veramente a distanza di una settimana dai primi e inesatti annunci. “Sia la società che Politano volevano giungere a tale accordo, è un matrimonio cercato e trovato da entrambe le parti. La volontà di Matteo è sempre stata quella di voler rimanere a Napoli e il presidente ha fatto di tutto pur di accontentare le sue richieste contrattuali, “, quanto aggiunto da Giuffredi.

Politano rinnova con il Napoli, le parole dell’agente sull’Arabia Saudita

Pur giunto tale annuncio, non si avrebbero ancora notizie circa le cifre ufficiali dell’accordo, che verosimilmente dovrebbe essere duraturo fino al 2028. Politano, ora, avrà dunque la mente sgombera di pensieri fino al termine della stagione, già caratterizzata da 7 gol e 5 assist in 28 gare per l’esterno. Giuffredi ha però avuto modi di tornare anche sull’Al-Shabab nel corso dell’intervista, rivelando quanto accaduto realmente con il club arabo. “Lo Shabab voleva fortemente Matteo ed ha insistito molto, ma le sue volontà sono sempre state legate al Napoli“, quanto aggiunto dall’agente, in grado di cementificare l’amore di Politano verso i colori azzurri (che l’esterno porta anche tatuati sulla propria pelle).