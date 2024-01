“Sto pensando di ritirarmi”: l’annuncio gela tutti i tifosi del Napoli

Ha dell’incredibile quanto annunciato dal calciatore nelle scorse ore. Sotto shock tutti i tifosi del Napoli: i dettagli.

Per la piazza di Napoli e con la maglia azzurra sono passati numerosi campioni nel giro degli ultimi anni, in grado di emozionare tifosi grandi e piccini. Gesta che non si dimenticano tanto facilmente, e affetto verso quel determinato nome in bianco stampato sull’azzurro che raramente cessa di esistere all’ombra del Vesuvio. Un esempio lampante di ciò è quindi il magico tridente che illuminò il San Paolo sotto la gestione Sarri e oltre, composto dagli indimenticabili Callejon, Insigne e Mertens. Ebbene, proprio il belga ha avuto modo di rattristare i supporter partenopei tramite le proprie parole, in cui l’attuale calciatore del Galatasaray ha alluso addirittura al ritiro.

Mertens pensa al ritiro, le parole del belga

Giunto nella sua seconda stagione in maglia Galatasaray, fin qui condita da 5 reti e 5 assist in complessive 32 partite, Mertens potrebbe aver seriamente preso in considerazione l’idea di ritirarsi. Salutata Napoli dopo aver totalizzato il record di gol assoluto nella storia azzurra e dopo aver vinto uno Scudetto in Turchia, il belga potrebbe infatti appendere le scarpette al chiodo all’età di 36 anni. Scelta, questa, enfatizzata dallo stesso attaccante nel corso del programma VTM ‘Sergio Over de Grens’.

“A qualcuno potrebbe sembrare strano, ma ho voglia di lasciare il calcio“, le dichiarazioni di Mertens riportate in Italia dal Corriere dello Sport. “Non voglio essere frainteso, questo non è un annuncio ufficiale. Mi piace sempre giocare a calcio e do sempre il massimo per onorare ogni partita, ma dall’altro lato mi piacerebbe avere maggiore libertà“, quanto aggiunto dal belga. Quest’ultimo ha quindi spiegato ancor più nel dettaglio le motivazioni personali dietro a tali pensieri, che hanno però lasciato di stucco i tifosi del Galatasaray, quelli della Nazionale belga nonché quelli del Napoli, rimasti irrimediabilmente affezionati al buon “Ciro”.

“Ho difficoltà a riguardo”, Mertens spiazza tutti sul ritiro

“Vorrei passare più tempo con la mia famiglia, fare il padre a tempo pieno“, quanto dichiarato da Mertens sul caso ritiro. Ad aver però sconvolto i migliaia di fan dell’attaccante le successive parole a riguardo. “Alla mia età è normale che un calciatore si ritiri. Si diventa più lenti, più macchinosi , il fisico non regge. Personalmente questa cosa mi da fastidio, soprattutto quando vedo passare un compagno di squadra più giovane di me. Ho difficoltà a riguardo“, l’aggiunta del belga. Parole che sanno quindi di ritiro, con un Mertens che potrebbe a breve annunciare in maniera ufficiale tale decisione.