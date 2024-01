Mazzarri, il quotidiano si sbilancia: la rivelazione riguarda il futuro

Arriva la dichiarazione del quotidiano in merito al futuro di Walter Mazzarri in quel di Napoli. Le parole sono alquanto dirette.

Napoli-Verona è attesa forse come non mai all’ombra del Vesuvio, dove i tifosi della compagine azzurra continuano a sperare in un repentino cambio di rotta da parte del club Campione d’Italia. Siamo infatti ormai giunti alla giornata numero 23 della nostra Serie A, con i punti a disposizione che diminuiscono e il tempo che scarseggia in vista della tanto agognata corsa al 4° posto. Un obiettivo che da solo non salverebbe di base Mazzarri, ma che potrebbe convincere Aurelio De Laurentiis a prolungare il contratto con il tecnico toscano qualora il raggiungimento di tale piazzamento coincidesse con una nuova fioritura in casa Napoli, dal punto di vista del gioco e del morale.

Uno scenario, questo, francamente improbabile ad oggi, come dichiarato anche da Ivan Zazzaroni nell’odierna edizione del Corriere dello Sport.

Zazzaroni su Mazzarri, le parole del Corriere dello Sport

Lo scenario di un Walter Mazzarri via a luglio sembrerebbe ormai designato in casa Napoli, dato che la permanenza del tecnico potrebbe essere portata da contratto solo da un improbabile trionfo in Champions. L’unica speranza reale del toscano è quindi quella di convincere sul campo ADL tramite i risultati e il raggiungimento del quarto posto, sebbene il Corriere dello Sport sia totalmente contrario a tale ipotesi. In particolare, sul caso è intervenuto proprio il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni, che ha dunque etichettato come improbabile la conferma partenopea di Mazzarri.

“Mi auguro che De Laurentiis possa confermare Mazzarri sulla panchina del Napoli, ma francamente vedo ciò come uno scenario alquanto improbabile“, ha sin da subito dichiarato Zazzaroni. “Per lo meno, spero che Walter abbia modo, da qui a fine stagione, di trovare la quadra con i calciatori e di ottenere il meglio dalla propria rosa“, quanto aggiunto dal direttore del CdS.

“Merita altro”, Zazzaroni elogia Mazzarri

Un “attacco” che attacco non si può di certo definire quello ad opera di Zazzaroni nei confronti di Walter Mazzarri, grande amico del direttore. Fra le pagine del giornale, la più alta carica del Corriere dello Sport si è infatti limitato a riportare di uno scenario che appare ormai ben delineato, rincarando la dose di complimenti nei confronti dell’attuale tecnico del Napoli. “Mazzarri merita ben altro di quello che ha fin qui ottenuto. Merita di ottenere qualcosa di concreto da regalare a una tifoseria che non ha mai smesso di amarlo“, la conclusione di Zazzaroni.