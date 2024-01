Marino ‘punge’ ADL: frecciatina su Spalletti e Giuntoli, le parole fanno discutere

Arrivano le dichiarazioni coincise e dirette da parte dell’ex Napoli in merito all’attuale situazione azzurra. Le riflessioni su De Laurentiis e Giuntoli.

Inaugurata a Roma la chiusura della sessione invernale della campagna di trasferimenti dei calciatori in occasione del calciomercato 2023-24. “Il Calciomercato – International Transfer Market” si sta tenendo all’Hilton Rome Eur La Lama, organizzato da ADICOSP, title sponsor Rabona Mobile.

In mattinata, si è tenuto un incontro tra diversi operatori di mercato: presente, tra gli altri, anche l’ex direttore generale del Napoli, Pierpaolo Marino, che ha parlato dell’attuale momento della sua ex squadra.

“De Laurentiis ha sbagliato”, Marino punge il presidente

Intervenuto come detto sul Napoli, Marino non si è limitato a rispondere ad una semplice domanda, bensì ha tentato di fornire alla stampa presente sul luogo una completa analisi del momento degli azzurri. Fra le sue parole, quindi, spazio per brevi focus sul discorso dipartita di Spalletti e Giuntoli vissuta in estate nonché su alcuni errori commessi da De Laurentiis. Di seguito, quanto detto da Pierpaolo Marino:

Su quanto accaduto dopo lo Scudetto:

“Il Napoli ha vissuto un crollo che secondo me è dovuta soprattutto alla perdita di Spalletti e Giuntoli in estate. Gli azzurri hanno perso due punti di riferimento e due veri e propri fari, il tecnico in primis, e ciò è impegnativo da superare”.

Sull’importanza della perdita di Giuntoli:

“Reputo senz’altro Spalletti come il punto di riferimento principale della passata stagione del Napoli, ma non posso non definire Giuntoli come altrettanto fondamentale. Al giorno d’oggi la figura del Direttore Sportivo sta assumendo sempre più importanza. Il Ds è ormai divenuta quella figura in grado di fare da collante fra società e squadra, subendo molto meno rispetto al passato le pressioni di agenti vari o del presidente. In questo Giuntoli era bravissimo, perché era in grado di tenere sempre sull’obiettivo i calciatori nonché di mantenere alta la concentrazione dell’allenatore nonostante qualche diverbio con il presidente”.

Sugli errori di valutazione di De Laurentiis:

“Per me De Laurentiis ha sbagliato a scendere in campo in prima persona una volta persi Spalletti e Giuntoli. L’esempio che faccio è quello del proprietario dell’Ospedale che, una volta perso il chirurgo, vuole condurre da solo le operazioni. Non è una cosa facile, serve sempre lo specialista in materia che possa avere la doppia visione, tecnica e dal punto di vista dei bilanci. Il Napoli ha patito molto questa cosa”.

Marino su Osimhen e Kvaratskhelia, le parole

Dopo aver parlato di dirigenza, Marino si è spostato sul fattore campo, analizzando il discorso Osimhen (con annesso focus sul rinnovo) nonché l’attuale rendimento in fase calante da parte di Kvaratskhelia.

Sul caso Osimhen:

“Il Napoli e l’agente di Osimhen secondo me hanno fatto un buon lavoro, riuscendo con il nuovo contratto ad aumentare ancor di più il valore del bomber. Questo perché, grazie alla clausola rescissoria, gli azzurri incasseranno quei 40/50 milioni in più dalla vendita del nigeriano rispetto alla cifra che avrebbero guadagnato senza il rinnovo. Quindi mi sento di dire che qui il Napoli non ha sbagliato niente, anche perché, con l’abolizione del decreto crescita e le alte cifre chieste dall’attaccante, l’ingaggio di Osimhen sarebbe finito per pesare troppo sul bilancio partenopeo, per quanto gli azzurri abbiano la disponibilità economica per sostenere ingaggi importanti”.

Su Kvaratskhelia: