Ultime news Napoli, buone notizie per Mazzarri da Castel Volturno: un azzurro sulla via del recupero

Dopo l’impegno contro la Lazio allo Stadio Olimpico, il Napoli ha ripreso oggi ad allenarsi a Castel Volturno: aggiornamento sugli infortunati.

Il Napoli si trova in una fase interlocutoria della propria stagione. Gli azzurri, infatti, dalla Supercoppa Italiana giocata in Arabia Saudita in poi hanno dato buoni segnali di rinascita. Soprattutto dal punto di vista difensivo, grazie al passaggio alla difesa a tre, gli azzurri hanno fatto grandi passi in avanti. Resta da mettere a posto la fase offensiva. Contro la Lazio, infatti, gli azzurri non hanno creato nessun pericolo dalle parti di Ivan Provedel.

Il Napoli, però, è riuscito comunque a portare a casa un punto importante e ora attende i rientri degli assenti per provare a svoltare definitivamente la stagione.

Nel frattempo gli azzurri hanno ripreso ad allenarsi a Castel Volturno dopo la trasferta allo Stadio Olimpico. Arrivano buone notizie per Walter Mazzarri.

Report allenamento, buone notizie per Mazzarri

Il Napoli ora deve pensare al futuro. Il mercato svolto da Aurelio De Laurentiis è stato importante e si spera possa dare una mano importante in vista della seconda parte di stagione.

Il prossimo avversario del Napoli sarà l’Hellas Verona e gli azzurri stanno lavorando a Castel Volturno per prepararsi al meglio. Il Napoli, poi, ha diramato il report dell’allenamento odierno e arrivano buone notizie per Walter Mazzarri.

Natan, infatti, sembra essere sulla via del recupero. Il difensore brasiliano ha svolto una prima parte di lavoro in gruppo, salvo poi svolgere personalizzato in campo nella seconda parte dell’allenamento.

Di seguito il report allenamento del Napoli:

Dopo la gara dell’Olimpico con la Lazio, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma domenica allo Stadio Maradona per la 23esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta finalizzata al possesso palla. Successivamente il gruppo è stato impegnato in allenamento aerobico e chiusura con partitina a campo ridotto. Natan ha svolto la prima parte della seduta in gruppo e successivamente personalizzato in campo. Meret ha svolto terapie e personalizzato in campo. Personalizzato in campo per Olivera.

FONTE: SSC NAPOLI

Rientro, dunque, che si avvicina per Natan. Dopo il mancato arrivo di Nehuen Perez dall’Udinese, infatti, sarà fondamentale per Mazzarri avere tutti i difensori a disposizione, soprattutto qualora la difesa a tre dovesse rimanere lo schema del Napoli fino a fine stagione.