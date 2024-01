Sorpresa Zielinski, decisione definitiva del Napoli: era inaspettato

Arriva la decisione ufficiale sul fronte Piotr Zielinski, riportata dall’odierno quotidiano. Napoli quasi ‘costretto’ nelle scelte.

Una delle questioni maggiormente sviluppatesi all’ombra del Vesuvio nelle ultime ore è stata senz’altro quella inerente ai posti disponibili nelle liste targate SSC Napoli. Questo, a causa della massiccia mole di acquisti nel mercato invernale da parte degli azzurri che, avendo messo a segno 4 colpi in entrata, hanno dovuto affrontare una delicata situazione in termini di slot. Superato il numero consentito di calciatori Over 22 da poter inserire nell’elenco, il Napoli ha infatti dovuto incredibilmente accantonare il colpo Nehuen Perez puntando invece su Ostigard, compiendo un gesto inaspettato anche sul fronte Zielinski. La società partenopea è stata quindi quasi ‘costretta’ a prendere tale decisione.

Lista Serie A, il Napoli non escluderà Zielinski

Al fronte della cessione Eljif Elmas al Lipsia, il Napoli aveva visto aumentare i propri slot disponibili in rosa per gli Over 22 a 3. A fronte dei 4 acquisti messi a segno nel calciomercato invernale, però, ecco nuovamente spuntare fuori i problemi, con gli azzurri costretti ad escludere un tassello dall’elenco. Questo, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe quindi rispondere al nome di Diego Demme. Il tedesco è ormai fuori dai piani e risulta senz’altro essere il più sacrificabile della rosa.

Accantonato il ‘pericolo‘ Zielinski, dunque, dato che molte indiscrezioni avevano narrato di possibile esclusione per il polacco a causa dell’accordo già trovato con l’Inter per giugno. In Serie A, però, il Napoli potrà continuare a contare sul proprio numero venti, che si appresta a svolgere i suoi ultimi mesi all’ombra del Vesuvio. Sarà infatti, come detto, Demme a lasciare libero lo spazio per l’inserimento in lista di Mazzocchi, Traoré, Ngonge e Dendoncker. Ben diverso è invece il discorso inerente alla lista Champions, che vede ancora coinvolgere un’ottima notizia per il centrocampista polacco.

Napoli, un nuovo acquisto dev’essere escluso dalla lista Champions

Secondo le regole imposte dalla UEFA, in inverno si possono comunicare soltanto 3 cambi da apportare nella propria lista Champions rispetto a quanto comunicato in estate. Una norma che accantona quindi la possibilità di esclusione per Zielinski, ma che pone d’innanzi al Napoli un altro dilemma. I nuovi innesti sono infatti 4, con uno degli acquisti invernali che andrà dunque escluso dall’elenco continentale. Tramite l’odierna edizione del Corriere dello Sport veniamo quindi a conoscenza dei possibili piani da parte dei partenopei, che dovrebbero prevedere l’utilizzo sicuro in Europa di Mazzocchi e Ngonge. Discorso ben diverso, invece, per Dendoncker e Traoré.

I due si giocheranno l’ultima maglia disponibile in Champions, con l’ago della bilancia che sembrerebbe pendere in direzione del belga. Questo, a causa delle ancora precarie condizioni dell’ivoriano, che potrebbero rendere Traoré indisponibile in vista dell’imminente Napoli-Barcellona. Al contrario invece, come dimostrato anche in campionato, Dendoncker sarebbe già ampiamente disponibile.