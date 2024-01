Nuovo centro sportivo Napoli, arriva l’invito dal presidente: “De Laurentiis è il benvenuto”

Negli ultimi giorni sta emergendo la possibilità per il Napoli di spostare il proprio centro sportivo a Castellammare di Stabia: le parole del presidente della Juve Stabia non lasciano dubbi.

Dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione tutti pensavano che il Napoli avrebbe compiuto un ulteriore passo in avanti. Tanti, per le modalità con le quali è stato portato a casa il trofeo, pensavano che quello potesse rappresentare un punto di partenza per scalare poi posizioni nel calcio europeo. Così non è stato. Gli azzurri stanno vivendo forse la peggior stagione dell’era De Laurentiis e sembrano smarriti in un’involuzione che li ha colpiti sotto ogni punto di vista.

La possibilità di ripetere quanto di straordinario fatto lo scorso anno è svanita diversi mesi fa. Ora gli azzurri devono lottare per la qualificazione in Champions League, ma l’obiettivo sembra molto difficile da raggiungere.

Aurelio De Laurentiis, nel frattempo, sta lavorando per il futuro del club e negli ultimi giorni è emersa la possibilità di un cambio di sede per i campioni d’Italia in carica.

Nuovo centro sportivo a Castellammare: parla il presidente della Juve Stabia

Da quando De Laurentiis ha acquistato il Napoli dal fallimento nel 2004, gli azzurri si sono sempre allenati a Castel Volturno. Qualcosa potrebbe, però, cambiare nei prossimi anni. Aurelio De Laurentiis, infatti, starebbe pensando ad un nuovo e più moderno centro sportivo per poter competere con le big italiane ed europee.

Negli ultimi giorni si è parlato sempre con maggior insistenza di un possibile trasferimento a Castellammare. Oggi ai microfoni di TvPlay ha parlato Andrea Langella, presidente della Juve Stabia.

Di seguito quanto evidenziato:

“Io so ben poco della possibile costruzione del nuovo centro sportivo del Napoli a Castellammare. E’ un argomento molto riservato però alla luce dell’orientamento che si auspica il presidente De Laurentiis ha sempre voluto un centro sportivo di sua proprietà in un territorio con tanta densità di popolazione. Ecco la nostra città, proprietaria delle terme, ben venga se finalizzasse questo incontro. Con De Laurentiis c’è un rapporto d’amicizia con stima e rispetto reciproco, aldilà delle squadre. Una figura del genere di un imprenditore che vuole investire in un territorio così importante è sempre ben accetto”.

Il patron della Juve Stabia, dunque, apre le porte al Napoli. Tra i due club c’è una forte sintonia, soprattutto negli ultimi anni dove sono stati organizzati più volte degli allenamenti congiunti tra le due squadre.

Per il Napoli, costruire un centro sportivo di proprietà sarebbe l’occasione di guardare con ottimismo al futuro oltre ad essere un fattore determinante per ingaggiare nuovi giocatori e nuovi allenatori di grande calibro.