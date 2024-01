Notizie SSC Napoli, Mazzarri può esultare: novità super dall’infermeria

Ottime notizie dall’infermeria targata Napoli. Giungono infatti aggiornamenti in merito alle condizioni di due infortunati azzurri.

Sarà la settimana dei ritorni, questa, in casa Napoli, in attesa di scendere in campo al Maradona contro il Verona. La super emergenza azzurra vissuta contro la Lazio si appresta infatti a rientrare, dato che, a fronte della 9 assenze affrontate nella trasferta di Roma, ben 4 saranno i recuperi certi in casa partenopea. Trattasi di Cajuste, Kvaratskhelia e Simeone, che torneranno a disposizione dopo aver scontato la propria squalifica, nonché di Zambo Anguissa, di ritorno dalla Coppa d’Africa dopo l’eliminazione del suo Camerun. Ma non solo, perché Mazzarri può ora sorridere anche a causa di una super doppia notizia dall’infermeria.

Natan verso il recupero, le ultime news sul Napoli

Nell’ultimo periodo, voci su voci si sono susseguite soprattutto in merito alla difesa della SSC Napoli. Questo, a causa dell’infortunio alla spalla rimediato da Natan nel match contro la Roma, che ha privato gli azzurri di una fondamentale pedina nella propria retroguardia. Il tutto, anche d’innanzi al sempre più consolidato utilizzo della difesa a 3, che ha portato la società partenopea sulle tracce di numerosi possibili sostituti del brasiliano in ottica mercato. Dopo l’ultimo ribaltone con protagonisti Ostigard e Nehuen Perez però, il Napoli potrebbe trovarsi d’improvviso ad accantonare il discorso difensore centrale, dato che il Corriere dello Sport ha riportato quest’oggi di una splendida notizia per Mazzarri.

Dopo 37 giorni di riposo forzato, Natan è infatti pronto a tornare in campo, smaltendo una volta per tutte i problemi alla spalla. Molto probabile, infatti, il ritorno in gruppo nel corso degli allenamenti settimanali per l’ex Bragantino, che secondo il quotidiano potrebbe addirittura essere convocato contro il Verona. Una scelta simbolica, dato che il brasiliano, con ogni probabilità, non avrebbe ancora i 90 minuti nelle gambe dopo tutto il riposo accumulato nell’ultimo mese. Si attendono dunque novità ufficiali dai consueti comunicati ad opera della SSC Napoli, che oltre al brasiliano potrebbero trovare fra i propri protagonisti un altro recupero.

Napoli, Olivera sprinta verso il recupero

Non solo Natan. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, avrebbe aperto un breve focus anche su Mathias Olivera, fuori dai campi da fine novembre a causa dell’infortunio patito contro l’Atalanta, nel debutto di Mazzarri sulla panchina. Ebbene, l’uruguagio sembrerebbe essere in fase di recupero nonché vicino al rientro, dopo aver anche svolto sedute d’allenamento personalizzate con la squadra in quel di Riyadh.

Anche qui si parla di convocazione in vista del match contro il Verona, ma anche qui sono attese note ufficiali da parte della SSC Napoli nei report d’allenamento di routine.