Napoli-Barcellona, ancora guai per Xavi: la stella blaugrana si è infortunata in allenamento

Nuovi problemi per Xavi, tecnico del Barcellona in vista della gara d’andata contro il Napoli: infortunio in allenamento per la stella blaugrana.

Il Napoli ha concluso con Leander Dendoncker la sessione invernale di calciomercato. Il difensore centrale tanto voluto dai tifosi azzurri, dunque, non arriverà. La trattativa che avrebbe portato Nehuen Perez dall’Udinese al Napoli è tramontata definitivamente nella giornata di oggi.

Il mercato del Napoli è stato comunque importante con ben 4 acquisti che possono dare una mano importante nel corso della seconda parte di stagione. L’obiettivo della squadra di Mazzarri, infatti, nonostante la situazione di classifica complicata, resta la qualificazione alla prossima Champions League.

Champions League che vedrà ancora protagonista il Napoli nel mese di febbraio. Gli azzurri, infatti, sono riusciti a qualificarsi agli ottavi di finale. Non essendo passati come primi nel girone il sorteggio non è stato favorevole agli azzurri che dovranno affrontare il Barcellona.

Anche in casa blaugrana, però, la situazione non è delle migliori. Oltre ai noti problemi di classifica, si aggiunge anche l’infortunio della stella dei catalani.

Infortunio in allenamento, salta l’andata contro il Napoli?

La stagione del Barcellona non è stata entusiasmante fino a questo momento. Il Barcellona si trova in questo momento al quarto posto in classifica con ben 11 punti di svantaggio rispetto al Girona capolista.

A peggiorare la situazione è una notizia comunicata dal club stesso attraverso il proprio sito ufficiale. Joao Felix si è fermato per infortunio nel corso dell’allenamento odierno.

L’attaccante portoghese ha rimediato una distorsione al legamento laterale esterno della caviglia destra. Un duro colpo per Xavi che dovrebbe far a meno del suo numero 14 per 2-3 settimane.

Con l’impegno di Champions League in programma per il 21 febbraio, è a rischio la presenza dell’attaccante portoghese contro il Napoli per quanto riguarda la gara d’andata.

Piove sul bagnato, dunque, in casa Barcellona dopo che Xavi ha annunciato nei giorni scorsi il suo addio al termine della stagione. Il tecnico dei blaugrana, infatti, ha scelto di lasciare la panchina della squadra in cui ha militato per un’intera carriere da giocatore, dopo le numerosissime critiche arrivate in seguito alle prestazioni deludenti di questa stagione.

Xavi ha poi ribadito che lascerà il club anche in caso di vittoria della Champions League a fine stagione. Il Napoli, dunque, dovrà stare attento al Barcellona che proverà in ogni modo a vincere il trofeo.