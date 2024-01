Mercato Napoli, arriva la conferma: “Ha firmato, annuncio tra giovedì e venerdì”

Tempo di rinnovi in casa Napoli. Gli azzurri hanno finalmente chiuso un prolungamento importante per Walter Mazzarri.

Il calciomercato del Napoli sta volgendo al termine. Gli azzurri hanno provato a rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione con l’auspicio che riservi qualche soddisfazione in più. L’obiettivo principale resta la qualificazione in Champions League, ma gli azzurri devono onorare anche l’impegno agli ottavi di finale contro il Barcellona di Xavi.

Sono diversi i giocatori arrivati alla corte di Walter Mazzarri in questa sessione di mercato. Il Napoli è andato ala ricerca dei profili più adatti alla situazione odierna degli azzurri e hanno sostituito i giocatori che sono partiti. Mazzarri ora dovrà lavorare al massimo per permettere a Pasquale Mazzocchi, Hamed Junior Traoré, Cyril Ngonge e Leander Dendoncker di adattarsi alla nuova squadra e spingerli a dare il meglio per la causa azzurra.

Nulla da fare, invece, per Nehuen Perez. Il difensore dell’Udinese era pronto a trasferirsi all’ombra del Vesuvio, ma Walter Mazzarri gli ha preferito la permanenza di Leo Ostigard. La trattativa si è arenata definitivamente nella giornata di oggi dopo una brusca frenata ieri.

Con il mercato ormai chiuso, per il Napoli è tempo di pensare ai rinnovi. Adesso c’è anche la conferma: l’annuncio arriverà tra giovedì e venerdì.

Rinnovi Napoli, il giocatore ha firmato: pronto l’annuncio

Sono diversi i casi spinosi in casa Napoli. Nel mese di dicembre gli azzurri hanno ufficializzato il rinnovo contrattuale di Victor Osimhen, ma il nigeriano ha già annunciato che lascerà il club in estate.

Gli azzurri sono dunque al lavoro per altri prolungamenti. In particolare nelle ultime settimane si è parlato sempre più insistentemente della situazione relativa a Matteo Politano.

L’esterno azzurro, come confermato dal suo agente Mario Giuffredi, ha avuto dei contatti con l’Al Shabab, squadra araba. Contatti che però non hanno portato a nulla. Il giocatore, infatti, vuole restare a Napoli e stando a quanto riportato da Calciomercato.it, pare che abbia finalmente firmato.

Per Politano è pronto un contratto fino al 2027 da tre milioni di euro più bonus. L’annuncio dovrebbe arrivare tra giovedì e venerdì.

Con Politano ormai certo del rinnovo, il Napoli, ora può concentrarsi su altri azzurri. Il rinnovo di Piotr Zielinski sembra sempre più remoto, mentre pare che gli azzurri abbiano iniziato ad intavolare il discorso con Kvicha Kvaratskhelia. Il Napoli avrebbe proposto un ingaggio triplicato all’esterno georgiano, ma l’entourage del giocatore chiede almeno 7 milioni di euro all’anno. La sensazione è che la trattativa andrà per le lunghe.