Lista Champions League Napoli, chi resta fuori? Possibile un’esclusione eccellente

Il calciomercato è quasi giunto al termine e il Napoli deve pensare anche alla lista Uefa per i prossimi impegni di Champions League: chi resta escluso?

L’ultimo acquisto del Napoli in questa sessione di mercato potrebbe essere Leander Dendoncker. Il centrocampista belga, grazie alla sua duttilità può ricoprire anche il ruolo di centrale difensivo. Nulla da fare, dunque, per Nehuen Perez, difensore dell’Udinese la cui trattativa è collassata definitivamente nella giornata di oggi.

In questa sessione di mercato sono diversi gli innesti che il Napoli ha messo a segno. Da quando ha aperto il calciomercato alla corte di Walter Mazzarri sono arrivati: Pasquale Mazzocchi, Hamed Junior Traoré, Cyril Ngonge e Leander Dendoncker.

Il tecnico di San Vincenzo ora dovrà mettere i nuovi acquisti nelle condizioni di incidere da qui a fine stagione per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Proprio a proposito di Champions League, il Napoli dovrà mettere mano anche alla lista Uefa in vista del prossimo impegno contro il Barcellona di Xavi.

Lista Uefa, i possibili esclusi di Walter Mazzarri

Come ogni anno, le squadre impegnate in Europa devono completare una particolare lista Uefa che specifica quali sono i giocatori che possono essere impegnati nelle competizioni europee. Al termine del mercato che si chiuderà l’1 febbraio, poi gli azzurri avranno tempo fino alla mezzanotte del 2 febbraio per completare la lista.

Il club partenopeo deve rispettare determinati parametri. La lista può essere composta solo da 25 giocatori e alcuni di questi devono rientrare in alcune categorie. In particolare devono essere 8 i giocatori che sono cresciuti nel settore giovanile. 4 di questi, in particolare devono essere cresciuti nel settore giovanile del Napoli, mentre gli altri 4 devono essere cresciuti nel settore giovanile di club appartenenti alla stessa federazione.

Dopo la sessione di mercato invernale, inoltre, alle squadre è concesso fare solo tre cambi rispetto alla fase a gironi. A lasciar spazio ai nuovi arrivati saranno Eljif Elmas, volato al Lipsia e Alessio Zerbin andato al Monza. Anche Zanoli lascia uno spazio vuoto, ma il terzino classe 2000 faceva parte della lista dei giocatori cresciuti nel vivaio e per questo non può essere rimpiazzato dai nuovi acquisti. Con ogni probabilità i due nuovi acquisti che verranno inseriti in lista Uefa saranno Mazzocchi e Ngonge, con Traoré e Dendoncker che resteranno fuori.

Con Traoré fuori condizione la sua esclusione sembra scontata. Situazione in divenire per Dendoncker che per la sua duttilità potrebbe ricoprire anche il ruolo di difensore nella difesa a tre. Per inserire il belga, il Napoli dovrebbe rinunciare ad un altro giocatore. In questo caso l’ipotesi più probabile sarebbe quella dell’esclusione di Natan il cui recupero non è ancora chiaro.

Di seguito la possibile lista completa:

Pierluigi Gollini

Natan

Juan Jesus

Mario Rui

Amir Rrahmani

Mathias Olivera

Pasquale Mazzocchi

Leo Ostigard

Piotr Zielinski

Jens Cajuste

Jesper Lindstrom

Stanislav Lobotka

Frank Anguissa

Victor Osimhen

Cyril Ngonge

Khvicha Kvaratskhelia

Giovanni Simeone

LISTA FORMATI IN ITALIA

Alex Meret

Giovanni Di Lorenzo

Matteo Politano

Giacomo Raspadori

LISTA FORMATI NEL CLUB