La Gazzetta critica duramente Mazzarri: l’attacco fa discutere, avete sentito?

Non è passata in sordina la critica ad opera della Gazzetta dello Sport a Walter Mazzarri. Le parole verso il tecnico del Napoli.

Lazio-Napoli 0-0 è stato certamente uno degli spot più tristi per il calcio targato Serie A, nonché per dei partenopei che sembrano sempre più il lontano ricordo della squadra che vinse lo Scudetto lo scorso anno. Non aver calciato in porta neanche una volta all’Olimpico ha infatti scatenato un’insurrezione bella e buona all’ombra del Vesuvio. Proteste e polemiche, non soltanto però ad opera dei tifosi del Napoli. Arriva infatti delle odierne pagine della Gazzetta dello Sport un forte attacco nei confronti di Walter Mazzarri, reo di aver snaturalizzato il gioco azzurro.

La Gazzetta critica Mazzarri, sull’attacco

Sebbene la difesa in casa Napoli abbia ultimamente avuto modo di far tirare qualche sospiro di sollievo ai tifosi, tutt’altro discorso è stato invece registrato sponda offensiva. Questo, a causa dell’incredibile dato statistico inerente agli azzurri che, alla luce di 2 gol subiti nelle ultime 4 partite, avrebbero invece trovato la via del gol in sole 6 occasioni da quando Mazzarri è nuovamente sulla panchina. Riuscire a segnare meno della metà delle volte (14 le sfide totali) fa quindi molto rumore in una piazza come Napoli, oltre a mettere il mister sotto una cattiva luce.

“Impossibile“, ha dunque commentato la Gazzetta d’innanzi a questi numeri e in merito a una possibile rimonta Champions per il Napoli. Gli azzurri sono infatti a pochi punti dal quarto posto con una gara da recuperare contro il Sassuolo, ma tale vicinanza, per il quotidiano rosa, è puramente effimera. Se non si trova la via del gol non si vince, se non vince non fanno punti, e le critiche della Gazzetta pesano sulla schiena di Mazzarri. “Ci vorrebbe Osimhen“, l’ultima sentenza ad opera del giornale, secondo cui solo il nigeriano sarebbe ad oggi in grado di sbloccare un ambiente senza fiducia nonché senza mordente.

Mazzarri sotto attacco, la Gazzetta non si ferma

Continuando a sfogliare le pagine del quotidiano, è possibile trovare un nuovo attacco nei confronti di Mazzarri, all’interno del pagellone della giornata. “Un anno fa, di questi tempi, il Napoli di Spalletti incantava. L’attuale tecnico, invece, oggi esulta per uno scialbo 0-0“, quanto scritto dalla Gazzetta. “Tutti deragliati all’indietro per strappare un misero punticino. In sette delle ultime dieci giornate il Napoli non è riuscito a segnare, e dal trionfo Scudettato sembrano passati decenni anziché pochi mesi“, la dura conclusione che lascia l’amaro in bocca al tifo di fede partenopea.