Erede Osimhen, Zirkzee e non solo: il Napoli sfida il Milan per un altro obiettivo

Spuntano nuovi aggiornamenti di mercato inerenti al Napoli, indirizzati questa volta verso il discorso punta centrale. I possibili sostituti di Victor Osimhen.

È stato un mese di gennaio alquanto intenso per il Napoli sul fronte mercato, date le tante piste sondate e i tanti movimenti compiuti dagli azzurri sia in entrata che in uscita. All’ombra del Vesuvio riecheggia ancora la cessione di Elmas ma anche la sequenza di nuovi acquisti composta da Mazzocchi, Traoré, Ngonge e Dendoncker, sebbene a fare maggiormente rumore siano le trattative non concluse. Non per ultimo, quella inerente a Nehuen Perez, a lungo cercato dal Napoli che ha poi accantonato il profilo argentino per confermare Ostigard.

A due giorni dal termine della sessione invernale si torna però a parlare di mercato in casa Napoli, con le prime voci addirittura indirizzate per giugno. Trattasi chiaramente dei possibili sostituti di Victor Osimhen.

Non solo Zirkzee, i tanti nomi post-Osimhen

A Napoli, l’inevitabile sembrerebbe essere pronto a bussare alle porte di casa, con Victor Osimhen ormai a un passo dall’addio. Questo, stando sia alle dichiarazioni dello stesso bomber sul proprio futuro che alle parole di Aurelio De Laurentiis sul caso. “Già sapevamo in estate che sarebbe andato al Real Madrid, al PSG o Inghilterra“, quanto confessato dal patron, con ciò che ha quindi scatenato una vera e propria ressa di nomi in direzione dell’attacco azzurro.

Il più vociferato, è chiaramente quello di Joshua Zirkzee, etichettato come nome di punta anche dall’odierna edizione del Corriere del Mezzogiorno. La rivelazione dell’attuale campionato di Serie A è infatti divenuto il pupillo per eccellenza del Napoli, cui concorrenza sarà però spietata. Milan, Bayern Monaco e molte altre le squadre sulle tracce dell’olandese, che ha però fatto sognare i tifosi azzurri tramite il messaggio di auguri rilasciato sotto l’ultimo post Instagram di Ngonge.

Gli occhi di Meluso e De Laurentiis non sono però focalizzati solo su Bologna, dato che direttore sportivo e patron partenopei avrebbero individuato altri tre profili all’estero.

Da David a Boniface, gli obiettivi del Napoli

Pur essendo l’obiettivo numero uno del mercato offensivo targato Napoli, Joshua Zirkzee può godere di grande compagnia nella lista di profili sondati dagli azzurri. Sempre il Corriere del Mezzogiorno ci mette infatti al corrente di continui monitoraggi partenopei anche sul sempreverde Jonatham David (anch’esso in ottica Milan) nonché su Victor Boniface, omonimo e connazionale di Osimhen. Spunta quindi un nuovo nome in orbita Napoli, dato che il quotidiano sopracitato ha speso qualche riga di testo anche per Serhou Guirassy. L’uomo dei record in Bundesliga, già apparso nel mirino del Milan e autore di 17 gol in 14 presenze in maglia Stoccarda, intrigherebbe e non poco De Laurentiis e Meluso, frenati però dal fattore anagrafico. Il guineiano, valutato ben 40 milioni dal proprio club, è infatti un classe ’96.