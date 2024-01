Calciomercato Napoli, incontro con De Laurentiis: è successo oggi pomeriggio

A poche ore dalla chiusura del calciomercato c’è stato un incontro con De Laurentiis nel pomeriggio: cosa può succedere entro la deadline?

Il mercato del Napoli in questa sessione invernale è stato molto importante. Gli azzurri hanno portato a termine ben 4 operazioni di mercato se si esclude Matija Popovic che è subito andato a vestire la maglia del Monza in compagnia di Alessio Zerbin.

Walter Mazzarri, dunque, si trova una rosa sicuramente rinforzata con la speranza che quando rientreranno tutti gli infortunati gli azzurri possano tornare competitivi su più fronti.

Fino a questo momento all’ombra del Vesuvio sono arrivati Pasquale Mazzocchi, Hamed Junior Traoré, Cyril Ngonge e Leander Dendoncker. Manca all’appello anche un difensore centrale chiesto espressamente da Walter Mazzarri. Il tecnico, però, ha bloccato l’arrivo di Nehuen Perez per trattenere Ostigard. La speranza è che si arrivi ad un altro difensore nelle ultime ore di mercato.

Nel frattempo, però, questo pomeriggio Aurelio De Laurentiis è stato il protagonista di un importante incontro di mercato.

Mercato Napoli, incontro nel pomeriggio con De Laurentiis

Il mercato chiuderà l’1 febbraio alle ore 20. Il Napoli, quindi ha poco più di 48 ore per chiudere un altro colpo di mercato.

Pare che la dirigenza azzurra voglia accontentare Walter Mazzarri per quanto riguarda il difensore.

Stando a quanto riportato da Sportitalia, infatti, pare che questo pomeriggio si sia tenuto a Castel Volturno un incontro tra De Laurentiis e gli altri vertici della dirigenza azzurra. Oltre a Walter Mazzarri, erano presenti anche Maurizio Micheli e Mauro Meluso. I quattro si sono incontrati per fare un punto sul mercato a poche ore dalla deadline.

Sportitalia fa sapere che il Napoli potrebbe provare a chiudere per un altro difensore per accontentare Walter Mazzarri.

I nomi circolati nelle scorse settimane sono molteplici. Oltre a Nehuen Perez, infatti, sono stati accostati al Napoli altri difensori. Su tutti Arthur Theate, difensore belga di proprietà del Rennes. Secondo molti, grazie alla sua velocità sarebbe il preferito di Mazzarri. Theate, poi, vanta anche un’importante esperienza in Serie A con la maglia rossoblù del Bologna.

Oltre a Theate, sul taccuino del Napoli ci sarebbe anche un altro difensore, anche lui proveniente dalla Ligue 1. Si tratta di Lillian Brassier, difensore classe ’97 del Brest. Su di lui c’è anche il Milan e per il Napoli ha sempre rappresentato un’occasione di fine mercato.

Chissà che non possa essere proprio lui il rinforzo tanto desiderato da Mazzarri per il reparto difensivo. Nel caso non si dovesse chiudere per nessun altro difensore, il tecnico di San Vincenzo potrebbe contare su Leander Dendoncker che già in passato ha ricoperto il ruolo di difensore centrale nella difesa a tre.