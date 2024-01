Verso Verona-Napoli, c’è la scelta di Mazzarri: lo ha comunicato il club

Arriva la scelta da parte di Walter Mazzarri in seguito alla sfida pareggiata contro la Lazio. Il tutto, in vista del match fra Napoli e Verona.

Il Napoli deve assolutamente cercare di voltare pagina nell’immediato dopo il pareggio ottenuto contro la Lazio all’Olimpico. Lo scialbo 0-0 di Roma dovrà infatti essere accantonato necessariamente da una compagine azzurra apparsa alquanto solida in difesa, ma totalmente impotente in attacco, dove le reti e soprattutto i tiri verso lo specchio scarseggiano ancora. Domenica 4 febbraio è dunque pronta a giungere fra le mura del Maradona il Verona di mister Baroni, in crisi di risultati e in piena zona retrocessione. Servirà dunque trovare necessariamente il risultato contro i veneti agli uomini di Mazzarri, che avrebbe comunicato a breve un importante scelta in vista dell’incontro. L’annuncio da parte della SSC Napoli.

Verso Napoli-Verona, c’è l’annuncio di Mazzarri

Domenica 4 febbraio ore 15: queste la data e l’ora fissata per il calcio d’inizio di Napoli-Verona, match valido per la giornata numero 23 di Serie A. Un incontro, questo, che vedrà gli azzurri tornare al Maradona dopo il trionfo all’ultimo secondo contro la Salernitana, nuovamente d’innanzi a una squadra in piena lotta per non retrocedere. Un risultato che potrebbe quindi risultare utile proprio ai partenopei per ritrovare una vittoria che ad oggi serve come il pane, di fronte a una squadra in piena crisi come l’Hellas.

Entrati quindi a pieno nella settimana del match, i tifosi sono rimasti colpiti dall’annuncio ad opera della SSC Napoli, arrivato quest’oggi tramite un comunicato ufficiale. Mazzarri, in seguito allo 0-0 dell’Olimpico, avrebbe infatti concesso la giornata libera ai suoi, che torneranno quindi ad allenarsi all’SSCN Konami Training Center nel pomeriggio del 3o gennaio. Di seguito, il comunicato del club:

“Dopo la gara dell’Olimpico con la Lazio, il Napoli riprenderà domani nel pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma domenica allo Stadio Maradona per la 23esima giornata di Serie A”.

Giornata libera per il Napoli, i tifosi criticano Mazzarri

Scelta discutibile, questa, ad opera di Walter Mazzarri, che ha concesso un giorno libero alla squadra dopo la brutta prestazione avuta contro la Lazio all’Olimpico. Il tutto è chiaramente frutto della volontà di far risparmiare energie ai calciatori in vista dell’incontro con il Verona, dato che la collocazione di domenica mette a disposizione delle due squadre più giorni per lavorare alla partita. Uno scenario non andato però di certo giù ai tanti tifosi dal dente avvelenato, che sono insorti sui social chiedendo al Napoli sudore e sacrificio in vista dei prossimi match. Insomma, tutt’altro che riposo quello preteso dai supporter del club Campione d’Italia.