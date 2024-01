Spalletti vince la Panchina d’Oro: “Napoli? Mi viene da piangere” – VIDEO

Questa mattina è stata consegnata a Luciano Spalletti la Panchina d’Oro dopo la vittoria dello scudetto: le parole su Napoli sono da brividi.

Nonostante l’addio consumato in estate, dalle parti di Napoli Luciano Spalletti è ancora molto amato. Il tecnico, infatti, sarà per sempre legato alla storia della città partenopea per la vittoria dello scudetto conquistato la scorsa stagione.

La vittoria ha fruttato al tecnico di Certaldo una moltitudine di premi personali. Questa mattina il tecnico ha trionfato alla Panchina d’Oro e pochi minuti dopo la premiazione ha parlato proprio della sua Napoli.

Spalletti da brividi: fa emozionare tutti i tifosi del Napoli

Un premio molto prestigioso quello vinto da Luciano Spalletti questa mattina. Si tratta dell’ennesimo premio meritato per l’attuale ct della Nazionale che lo scorso anno è stato in grado di lasciare solo le briciole ai propri avversari.

A margine della premiazione, Luciano Spalletti ha voluto ringraziare pubblicamente la sua squadra e la dirigenza partenopea. Poi ha voluto fare i complimenti alla città di Napoli.

Di seguito quanto evidenziato:

“Devo ringraziare un’altra volta tutti quelli che mi hanno permesso di vincere questa Panchina d’oro a partire dai miei calciatori, dai direttori, dai miei collaboratori, dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, la società con a capo Aurelio De Laurentiis. Una città magnifica che quando vedevo prima il video mi veniva quasi da piangere per quello che ho vissuto in quella città in quel momento li. A quella città vanno fatti particolari complimenti perché in quel periodo che stava vincendo è che ha vinto ha saputo accogliere qualsiasi colore di qualsiasi altra maglia che avesse voluto festeggiare. Ha fatto veramente vedere che il calcio bello, la vittoria bella è senza confini e tutti possono partecipare e divertirsi”.

Di seguito il video:

Una nuova dichiarazione d’amore infinito da parte di Luciano Spalletti per la città di Napoli e per la sua gente. Il tecnico della Nazionale non dimenticherà mai i due anni trascorsi all’ombra del Vesuvio che gli hanno permesso di vincere il suo primo scudetto in carriera. Il tec