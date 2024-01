Scandalo arbitri, Filippo Roma: “De Laurentiis ha un sentore, pronte nuove rivelazioni”

Continua a tener banco la questione arbitri in Serie A dopo il servizio de “Le Iene” di qualche giorno fa. Filippo Roma è sicuro: “De Laurentiis ha un sentore”.

In questa stagione difficile per il Napoli, gli azzurri non sono gli unici in difficoltà. Anche la squadra arbitrale è apparsa in diversi frangenti non all’altezza della Serie A. Sono diversi, infatti, gli episodi controversi che hanno scatenato moltissime polemiche nel corso della stagione.

Qualche giorno fa in onda su Italia 1, alla trasmissione “Le Iene” ha parlato un arbitro di Serie A in attività che in anonimo ha voluto denunciare alcune situazioni poco chiare all’interno del quadro arbitrale. In Italia si è subito sollevato un polverone mediatico, ma la crisi arbitrale potrebbe non essere finita qui.

Scandalo Arbitri, parla Filippo Roma de “Le Iene”

Il servizio de “Le Iene” è stato firmato da Filippo Roma, noto volto del programma targato Mediaset. Proprio Filippo Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha annunciato che domani sera ci sarà un secondo servizio riguardante la questione arbitrale.

La Iena, poi, ha spiegato come anche il presidente Aurelio De Laurentiis voglia vederci chiaro sulla questione perchè ha il sentore che qualcosa di strano stia accadendo.

Di seguito le sue parole:

“Confermo che domani sera ci sarà un secondo servizio sulla vicenda arbitri, è un filone che stiamo sviluppando anche alla luce dell’esposto della FIGC. Questo ci obbliga a continuare la nostra inchiesta. L’arbitro incappucciato che ho intervistato è ancora in attività, parliamo di uno che la domenica va a San Siro, all’Olimpico e al Maradona, arbitra ancora in Serie A”. Un commento su Cesari che ha definito l’arbitro “infame”?

“Per quanto mi è simpatico Cesari, secondo me ieri sera ha veramente esagerato. Non puoi definire un infame qualcuno che vuole denunciare un’ingiustizia e che se si fosse fatto vedere a volto scoperto sarebbe stato escluso e licenziato. Le parole di Cesari mi sono sembrate inopportune, mi ha colpito molto il termine ‘infame'”. “Il problema è che la lotta tra fazioni arbitrali trova nel terreno di gioco lo scontro. De Laurentiis è da un po’ che sottopone la questione al centro, anche Iervolino della Salernitana si sta lamentando perchè vede qualcosa che non va”.

Un nuovo servizio, dunque, andrà in onda domani ed è probabile che scatenerà nuove polemiche sul mondo arbitrale. Aurelio De Laurentiis, poi, starebbe da tempo facendo pressioni per comprendere meglio la situazione e anche in questa stagione ha annunciato in diverse occasioni il silenzio stampa di Walter Mazzarri per non incorrere in squalifiche post partita.

Da ricordare, infatti, come nel post partita di Napoli-Inter si presento il ds Meluso a far valere le proprie ragioni dopo la sconfitta per 3-0 in campionato che fu luogo di diversi episodi controversi. Lo stesso è accaduto poi, dopo la finale di Supercoppa Italiana quando De Laurentiis ha affermato di essere dispiaciuto per Rocchi, il designatore arbitrale, messo in imbarazzo da una classe arbitrale non all’altezza.