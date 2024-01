Perez-Napoli, affare bloccato: decisione di Mazzarri, il motivo

L’arrivo a Napoli di Nehuen Perez è stato bloccato: la decisione è di Walter Mazzarri ed è stato svelato il motivo.

Il Napoli è alla disperata ricerca di un nuovo difensore. Dopo la cessione di Kim in estate, gli azzurri non sono riusciti ancora a trovare il profilo adatto per sostituirlo. Il Napoli, infatti, ha avuto un drastico calo di rendimento dal punto di vista difensivo e la svolta è arrivata solo con il passaggio dal 4-3-3 al 3-4-3.

Un modulo molto più difensivo, quindi, è quello che sta adottando il Napoli, ma questo crea scompensi in fase offensiva. Il Napoli, infatti, contro la Lazio non ha mai fatto un tiro in porta in tutta la partita e questo ha mandato in allarme i tifosi. Il Napoli, infatti, non è dotato di esterni a tutta fascia che possono accompagnare la manovra dopo aver difeso strenuamente.

Il Napol, dunque, è alla ricerca di un nuovo difensore, ma l’arrivo di Nehuen Perez dall’Udinese è stato bloccato: svelato il motivo.

Niente Napoli per Nehuen Perez, svelato il motivo

Il Napoli negli ultimi giorni aveva lavorato senza sosta per provare a rinforzare il reparto difensivo. Gli azzurri avevano praticamente chiuso l’accordo con l’Udinese per Nehuen Perez e avevano anche incassato il benestare del difensore argentino classe 2000.

Nelle ultime ore, però, il trasferimento è stato bloccato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il mancato passaggio di Nehuen Perez al Napoli sarebbe da imputare a Walter Mazzarri.

Il tecnico di San Vincenzo, infatti, vorrebbe tornare alla difesa a 4 per garantire anche maggior spinta offensiva alla squadra. Per questo motivo, l’arrivo di Perez non sarebbe stato molto utile alla causa. Mazzarri, infatti, è alla ricerca di un difensore alla Kim, quindi, che spezza la linea ed è in grado di accorciare e allo stesso tempo di rientrare molto velocemente. Per questo motivo in cima alla lista dei desideri di Mazzarri ci sarebbe Arthur Theate, difensore belga del Rennes con un passato al Bologna.

Una scelta chiara da parte di Walter Mazzarri che è ancora alla ricerca della soluzione giusta per permettere al Napoli di tornare a spiccare il volo. Con il rientro dei tanti assenti nelle prossime settimane, Victor Osimhen e Frank Anguissa su tutti, è possibile che il Napoli torni al 4-3-3 originale. Chissà che con l’arrivo di un nuovo difensore, poi, il Napoli possa tornare su ottimi livelli in vista di un finale di stagione che si prospetta incandescente per la zona Champions League.