Napoli inconcludente, Del Genio sbotta: la colpa è di Mazzarri

Ancora un Napoli nullo dal punto di vista offensivo contro la Lazio: le critiche di Paolo Del Genio sono tutte per Walter Mazzarri.

Il Napoli ha trovato nuovi punti fermi. La fase difensiva azzurra, complice un modulo prettamente difensivo, è migliorata moltissimo nelle ultima uscite. Gli azzurri hanno concesso solo un gol nelle ultime tre partite. La rete subita, poi, è arrivata per mano di uno dei centravanti più in forma d’Europa come Lautaro Martinez e con gli azzurri in inferiorità numerica per quasi l’intero secondo tempo.

Il Napoli, dunque, vuole ripartire dalla fase difensiva, ma agli azzurri ora manca equilibrio. Il Napoli nel match giocato ieri sera contro la Lazio non è mai stato pericoloso dalle parti di Ivan Provedel. Gli azzurri, poi, da quando è arrivato Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli ha chiuso senza segnare ben 8 partite. Un dato molto preoccupante per una squadra che deve puntare necessariamente al quarto posto in classifica.

Dopo il match contro i biancocelesti sono piovute numerose critiche sull’operato di Walter Mazzarri.

Napoli ancora a secco: pesanti critiche a Mazzarri

Quando Walter Mazzarri si è seduto sulla panchina azzurra ha dovuto provare a risollevare una situazione complicatissima. Gli azzurri si sono stretti attorno al proprio mister e hanno provato a tirarsi fuori da una situazione complicata. Nelle ultime settimane sono stati fatti degli evidenti passi in avanti, ma ora manca il gol.

Paolo Del Genio, noto giornalista, ha aspramente criticato l’operato del tecnico di San Vincenzo. Secondo lui, infatti, la squadra non riesce a trovare la via del gol non perchè sfortunata, ma perchè allenata male.

Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli non segna non perché è sfortunato, ma perché non costruisce niente e manca proprio la didattica. 0.1 di xG e Mazzarri non deve minimizzare, perché non è solo oggi per le assenze ma sono 8 gare con Mazzarri senza gol e pure con la Salernitana sapete come abbiamo segnato. Non è che per la fase difensiva stiamo sempre lì dietro non tirando più in porta. E la squadra non mi sento più di criticarla perché è stata allenata male“.

Del Genio è una furia nei confronti di Walter Mazzarri e lo ha criticato anche per le parole pronunciate nel post partita.

Il tecnico azzurro, infatti, subito dopo il triplice fischio di Orsato ha affermato di essere molto soddisfatto per quanto fatto vedere dalla sua squadra in campo e ha minimizzato la mancata fase offensiva a causa delle tante assenze, Osimhen su tutti, che stanno condizionando gli azzurri.