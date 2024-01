Lazio-Napoli, brutto spettacolo all’Olimpico: i quotidiani non perdonano

Pesanti batoste per lazio e Napoli da parte degli odierni quotidiani, intervenuti sul pareggio a reti bianche dell’Olimpico con numerose critiche.

Uno scialbo 0-0 ha caratterizzato la partita fra Lazio e Napoli svoltasi all’Olimpico, in un clima surreale e quasi da vera e prorpia amichevole. Uno spettacolo indegno quello messo a referto dalla prima e dalla seconda dello scorso campionato, mai coinvolte agonisticamente e mai realmente vicine alla rete del vantaggio, salvo un paio di occasioni capitate sui piedi dei capitolini. Zero tiri in porta, invece, per i partenopei, che continuano nel loro momento di profonda crisi sul campo. Nel frattempo, proprio in merito allo scontro avuto in quel di Roma, ecco intervenire pesantemente gli odierni quotidiani.

Lazio-Napoli annoia, le lamentele dei quotidiani

Uno spettacolo di certo non piaciuto ai quotidiani quello visto all’Olimpico fra Lazio e Napoli. In particolare, le odierne rassegne hanno particolarmente criticato la qualità del gioco proposto dalle due squadre, che essendo rispettivamente la seconda e la prima dello scorso campionato avrebbero dovuto regalare uno spettacolo migliore sia ai propri supporter che al tifo neutrale. Colpevoli le tante assenze e la voglia di non sbagliare, le due compagini sono però finite con il rinunciare a qualsiasi tipo di sortita offensiva se non sul finale., cui emozioni non sono bastate per cancellare lo scempio dei primi 75 minuti.

Secondo La Repubblica, quindi, ad aver penalizzato Lazio e Napoli l’assenza di Zaccagni e Kvaratskhelia, fuori per squalifica ed uniche vere minacce nell’uno contro uno nelle due squadre. La mancanza dei due ha difatti privato la partita del fattore imprevedibilità in fascia, costringendo i biancocelesti ad attaccare spesso per vie centrali, sbattendo sul muro azzurro, nonché i partenopei a tentare in vano di creare occasioni per vie laterali. “Non l’avrebbero sbloccata nemmeno se si fosse giocato per 7 ore“, il commento finale de La Repubblica, se possibile però, meno pesante rispetto a quello ad opera della Gazzetta dello Sport sul Napoli.

“Altro che Europa”, la Gazzetta dello Sport attacca il Napoli

A scagliarsi contro la sfida, nonché contro il Napoli in generale, anche la Gazzetta dello Sport. In particolare, il quotidiano rosa avrebbe ancora sottolineato l’incredibile involuzione azzurra negli ultimi mesi, decisa a non placarsi neanche in seguito ai movimenti in entrata sul mercato. “Altro che 4° posto, qui si rischia di non andare neanche in Europa“, il commento più quotato della Gazzetta che, per quanto spaventoso, diviene sempre più reale ogni giorno che passa.