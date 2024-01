Ennesimo trionfo per Spalletti: è stato premiato a Coverciano

Arriva la notizia ufficiale circa Luciano Spalletti, in grado di far sorridere anche i tifosi del Napoli. L’annuncio giunge da Coverciano.

Appare paradossale il fatto che il Napoli non riesca più a riprendersi nonostante lo Scudetto fieramente impresso sul petto, a meno di un anno dal raggiungimento dello storico traguardo. Sembra infatti un vero e proprio scherzo del destino che gli azzurri, 365 giorni dopo il successo al Maradona contro la Roma che cementificò il primo posto già a gennaio, si trovi nuovamente a leccarsi le ferite dopo uno scialbo 0-0 contro la Lazio. Il gioco di Mazzarri non ingrana, l’alone lasciato da Rudi Garcia fatica a scomparire e il rimpianto nei confronti di Luciano Spalletti cresce sempre di più.

Ancora una volta, quindi, è il mister di Certaldo a regalare una piccola gioia al tifo partenopeo, grazie all’ennesimo riconoscimento avuto in onore della cavalcata Scudetto.

Panchina d’Oro, trionfa Spalletti

Sembrava un riconoscimento scontato a priori, e così si è rivelato al termine delle odierne rivelazioni giunte da Coverciano. In particolare infatti, proprio nella sede FIGC si sono oggi svolte le votazioni circa l’assegnazione della Panchina d’Oro per la stagione 22/23, che ha visto fra i principali candidati proprio Luciano Spalletti, Simone Inzaghi e Stefano Pioli. Escluso l’allenatore del Milan, in grado comunque di portare i rossoneri alle semifinali di Champions League pur facendo male in campionato, è apparsa sin da subito lampante una lotta a due fra il fu tecnico del Napoli e l’allenatore dell’Inter.

Alla fine, però, non ce l’ha fatta minimamente a tenere il passo del toscano l’ex attaccante della Lazio, a cui non sono bastati il terzo posto in campionato, la finale di Champions e i trionfi in Coppa Italia e Supercoppa per imprimersi. A vincere, come prevedibile, è stato infatti Luciano Spalletti, che aggiunge un nuovo riconoscimento personale alla propria bacheca grazie alla splendida annata vissuta sulla panchina del Napoli, culminata con il fantastico Scudetto conquistato.

Spalletti domina alla Panchina d’Oro, i voti

Non c’era competizione, eppure quanto emerso da Coverciano ha lasciato davvero di stucco i media. Luciano Spalletti ha infatti totalmente stracciato la concorrenza di Stefano Pioli e Simone Inzaghi, primeggiando nelle votazioni della Panchina d’Oro. Distacco clamoroso dagli inseguitori, con il secondo posto distante addirittura 36 punti dal primato ben consolidato dall’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana. Di seguito, la classifica finale: