Conte al Napoli? De Laurentiis ci prova: ci sono altri due club – Sportitalia

Il Napoli è già al lavoro per la prossima stagione. Gli azzurri puntano ancora Antonio Conte come prossimo allenatore, ma c’è una novità.

La stagione del Napoli ha preso una piega che sembrava quasi inaspettata in estate. Gli azzurri, infatti, sono crollati a picco dopo lo scudetto conquistato a sorpresa lo scorso campionato. Con Rudi Garcìa prima e con Walter Mazzarri dopo, il Napoli non si mai avvicinato ai livelli messi in mostra nella passata stagione.

La classifica di Serie A, infatti, condanna al momento gli azzurri. Ogni sogno di gloria e possibilità di ripetersi è svanito ormai da tempo. Agli uomini di Walter Mazzarri rimane ancora l’obiettivo quarto posto che garantirebbe un piazzamento in Champions League per la prossima stagione, ma gli azzurri sono al momento al nono posto in classifica. Il quarto posto, però, dista solo quattro punti e se il Napoli dovesse riuscire a risollevarsi quel traguardo sarebbe ampiamente alla portata dei campioni d’Italia in carica.

La deludente stagione del Napoli, però, obbliga la dirigenza azzurra a muoversi già ora per programmare al meglio il prossimo futuro. Arrivano novità riguardo il possibile arrivo di Antonio Conte in panchina.

Conte – Napoli, novità sul futuro del tecnico ex Inter e Juve

Walter Mazzarri è stato ingaggiato in qualità di traghettatore. Il tecnico toscano, infatti, ha firmato un contratto di soli 7 mesi. Per questo motivo Aurelio De Laurentiis è al lavoro per provare a portare Antonio Conte sulla panchina del Napoli per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, pare che le possibilità di vedere l’ex allenatore della Nazionale sulla panchina del Napoli ci siano. Conte, però, avrebbe dato la precedenza ad un’altra squadra.

In particolare, pare che il Milan stia lavorando per il dopo Pioli. La fiducia della società nei confronti del tecnico del diciannovesimo scudetto è finita. I rossoneri, però starebbero puntando anche Thiago Motta per il futuro anche se la società sembra piuttosto convinta di scegliere Antonio Conte che dà sicuramente più certezze. Qualora, però, Furlani dovesse chiamare Conte, la situazione potrebbe sbloccarsi.

Oltre al Milan, su Conte c’è anche la Roma che dovrà decidere se continuare o meno con Daniele De Rossi in panchina.

Per il Napoli si tratterebbe di una beffa soprattutto alla luce di quanto successo lo scorso novembre. Dopo l’addio di Rudi Garcìa, infatti, Antonio Conte sembrava ad un passo dal sedersi sulla panchina azzurra salvo poi rifiutare l’offerta per non prendere una squadra a stagione in corso.