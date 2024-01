Calciomercato Napoli, Koopmeiners può tornare di moda: la richiesta dell’Atalanta

Il Napoli è a lavoro anche per il mercato estivo della prossima stagione. Si lavora ancora per Teun Koopmeiners, vecchio pallino azzurro.

Il Napoli ha iniziato la seconda parte di questa sciagurata stagione. Gli azzurri, dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione non sono riusciti a ripetere gli straordinari risultati dello scorso campionato. La classifica condanna in questo momento gli azzurri ad un misero nono posto anche se la zona Champions League dista solo 4 punti.

Aurelio De Laurentiis, grazie ad un mercato importante, sta provando già a gennaio a riportare il Napoli nelle zone alte della classifica. Si sa, però, che a gennaio è molto difficile andare a prendere giocatori importanti perchè le squadre si privano difficilmente dei propri top player.

Il Napoli, però, sembra avere già le idee chiare sul prossimo mercato estivo e potrebbe tornare di moda il nome di Teun Koopmeiners che già in estate piaceva molto agli azzurri.

Koopmeiners – Napoli, svelata la richiesta dell’Atalanta

Teun Koopmeiners è da tempo un pallino del Napoli. Cristiano Giuntoli, infatti, voleva portarlo all’ombra del Vesuvio già prima del suo passaggio all’Atalanta. Anche la scorsa estate l’agente del centrocampista olandese aveva confermato proprio ai microfoni di SpazioNapoli, l’interesse concreto degli azzurri con l’Atalanta che aveva rifiutato un’offerta da 45 milioni di euro.

Il Napoli non ha abbandonato la pista Koopmeiners che potrebbe diventare un nome importante in vita del prossimo mercato estivo.

Ai microfoni di SportMediaset, l’esperto di mercato Daniele Miceli ha svelato una novità importante riguardo proprio il futuro di Teun Koopmeiners. L’Atalanta avrebbe scelto la valutazione per la quale sarebbe disposta a cedere il suo centrocampista. Secondo Miceli, infatti, servono 50 milioni di euro per strappare Koopmeiners alla squadra di Gian Piero Gasperini.

Una cifra importante che però il Napoli potrebbe pagare tranquillamente. In estate, infatti, ci sarà la cessione di Victor Osimhen, Gli azzurri quindi andrebbero ad incassare i 120 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria e avrebbero molti soldi da reinvestire.

Circa 60 milioni di euro sarebbero destinati al nuovo attaccante con Zirkzee, Sesko e David in pole position. I restanti 60 milioni di euro potrebbero, dunque, essere usati per un nuovo centrocampista che possa sostituire Piotr Zielinski, sempre più destinato a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione.

La concorrenza per Koopmeiners, però, è molto importante. In Serie A, infatti, pare che ci sia anche la Juventus sul centrocampista olandese. Cristiano Giuntoli, infatti, crede che Koopmeiners possa essere fondamentale per la crescita della squadra bianconera, proprio come credeva potesse succedere a Napoli.