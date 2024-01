Sinner campione agli Australian Open, vittoria storica per l’Italia: arrivano i complimenti del Napoli

Storia in quel di Melbourne, grazie all’incredibile prestazione di Jannik Sinner in finale degli Australian Open. La reazione della SSC Napoli.

E storia fu alla Road Laver Arena di Melbourne, dove Jannik Sinner è entrato di prepotenza nel mondo degli annali. Il tennista altoatesino è infatti riuscito a coronare un perfetto Australian Open trionfando in finale contro Daniil Medvedev, divenendo il primo italiano a trionfare nella categoria singola del torneo. Un risultato straordinario, accolto con orgoglio da tutta Italia e omaggiato anche dalla SSC Napoli con un tweet sul social network X. Quanto scritto dalla compagine azzurra.

Sinner trionfa agli Australian Open, il messaggio del Napoli

Sembrava essere incappato nella peggiore delle beffe il buon Jannik Sinner che, dopo un torneo perfetto condito da un solo set perso ed una splendida vittoria contro il numero uno del mondo Novak Djokovic, si era d’improvviso trovato sullo 0-2 contro Medvedev. Un risultato parziale, questo, destinato però a render ancor più epica l’impresa dell’altoatesino, in grado di rimontare e di chiudere sul 3-2 dopo oltre 3 ore e 30 di gioco.

Un risultato storico per l’Italia del Tennis, che torna a trionfare in un torneo Slam nella categoria Slam dai tempi del Roland Garros vinto da Adriano Panatta. Sinner diventa dunque così il primo italiano a trionfare agli Australian Open nella categoria maschile singola, il secondo dopo il successo nel doppio Maschile di Bolelli nel 2015. Impresa storica, che ha racimolato migliaia di commenti e di omaggi in giro per la Nazione, come quelli rilasciati sul social network X dalla SSC Napoli.

Ha avuto modo di coinvolgere nella sua splendida cavalcata al titolo anche la SSC Napoli il buon Jannik Sinner. Il classe 2001, dopo ogni vittoria, ha infatti ricevuto sempre i commenti social da parte del club azzurro, espressosi anche quest’oggi in seguito al trionfo assoluto. “Magnifico Sinner“, il commento della compagine, rilasciato sul social network X in risposta al post apparso sulla pagine ufficiale degli Australian Open.