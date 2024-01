Monza-Sassuolo, scelta a sorpresa su Popovic: tifosi del Napoli delusi sui social

Sorprendente news in ottica Napoli, in arrivo dai campi della Serie A. La notizia colpisce sia la società che i tifosi azzurri in vista del match.

Si appresta a tornare in campo in Serie A il Napoli di mister Walter Mazzarri, dopo lo stop forzato causa impegno Supercoppa. D’innanzi agli azzurri, un’agguerrita Lazio di mister Maurizio Sarri, vittima delle assenze di Patric, Immobile e Zaccagni e scottata dal 3-0 subito in Arabia contro l’Inter. In attesa del calcio d’inizio dell’Olimpico, previsto alle ore 18 odierne, arrivano però alcune news in ottica Napoli, provenienti da altri campi di Serie A. In particolare, dall’U-Power Stadium di Monza, dove i brianzoli affronteranno a breve il Sassuolo.

Monza-Sassuolo, sorpresa Popovic

Napoli e Monza hanno avuto modo di dialogare nelle ultime settimane a causa di due movimenti di mercato, che hanno portato due calciatori azzurri nelle fila dei brianzoli. Fra questi, anche Matija Popovic, in arrivo in Lombardia a parametro zero dall’U-19 del Partizan Belgrado. Il fantasista serbo è dunque approdato alla corte di Palladino tramite un accordo semestrale, in attesa della firma ufficiale con il Napoli prevista il 1° luglio 2024.

Avendo quindi già stilato un accordo ufficioso con il serbo, gli azzurri erano già pronti a godere delle prime giocate di Popovic in maglia Monza, per capire le reali qualità del classe 2006 in un terreno professionistico come quello della Serie A. Sorpresa sorpresa, però, nella distinta brianzola, dato che Popovic non figura ne in campo nei in panchina. Grande sgomento dunque per i tifosi del Napoli, che si aspettavano almeno un ingresso a partita in corso per il ragazzo e intervenuti quindi in lamentele social via X. De Laurentiis e soci sperano ora in un impiego del classe 2006 nelle prossime sfide di campionato, mentre altre novità, ben più pronosticabili, sono invece giunte sul fronte Alessio Zerbin.

Monza-Sassuolo, Zerbin va in panchina

Giunto in quel di Monza tramite la formula del prestito con diritto di riscatto, Alessio Zerbin ha avuto modo di trovare sotto la gestione Palladino lo stesso modulo vissuto nelle ultime settimane con Walter Mazzarri. 3-4-2-1 per i lombardi, che sblocca nell’esterno di proprietà del Napoli numerose possibilità di gioco. In tale modulo infatti, Zerbin può essere sfruttato come esterno di centrocampo, sia a destra che a sinistra, nonché sulla trequarti alle spalle dell’unica punta. Per l’ex Frosinone, però, l’avventura con il Monza partirà dalla panchina dell’U-Power Stadium, per scelta tecnica proprio di mister Palladino. Zerbin, con ogni probabilità, verrà schierato a partita in corso, totalizzando così i primi minuti in Brianza.