Lazio-Napoli, Ngonge pronto per l’esordio: “Me lo ha chiesto Mazzarri”

Comincia l’incandescente pre-partita di Lazio-Napoli, che ha visto l’intervento di Ngonge ai microfoni DAZN. Le parole del nuovo acquisto.

Si avvicina sempre più il calcio d’inizio di Lazio-Napoli, previsto per le ore 18 odierne. Un incontro, questo, alquanto delicato per entrambe le compagini, ricche di assenze ma soprattutto pronte a scendere sul campo in un impianto alquanto spoglio di tifo, causa restrizioni applicate dalla Procura. Nulla ha però impedito ai tifosi di sentire particolarmente tale match, contraddistinto anche da un incandescente pre-partita. In onda su DAZN, ecco quindi arrivare anche le parole di Ngonge, in grado di presentare l’imminente scontro.

Lazio-Napoli, le parole di Ngonge

Sia Lazio che Napoli sono pronte a ritornare a calcare il terreno da gioco della Serie A, dopo una settimana di assenza causa impegno in Supercoppa. Entrambe dovranno dunque tentare di riprendersi da una cocente sconfitta patita contro l’Inter (chi in semifinale e chi nella finalissima). Gli azzurri potranno inoltre anche approfittare del passo falso del Bologna contro il Milan per riportarsi a ridosso del quinto e del quarto posto, scavalcando anche la Lazio in classifica (con una partita da recuperare). Per un match così delicato, ecco quindi venir fuori un caldo pre-partita, caratterizzato dalle parole di Ngonge a DAZN.

“Mazzarri mi ha chiesto di non aver troppa pressione e giocare come ho fatto a Verona“, le parole del neo acquisto, che quest’oggi partirà dalla panchina. “Giocare al Napoli sarà più facile, gioco con calciatori molto forti e il lavoro per me sarà più semplice“, ha concluso Cyril Ngonge, in attesa dei primi minuti in azzurro.