Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: Mazzarri ha scelto l’attacco

Giungono alla corte di tutti i tifosi le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli. Le scelte obbligate da parte di Sarri e Mazzarri.

Assenze. Questa la parola chiave per caratterizzare un attesissimo quanto delicato Lazio-Napoli, succube di molti forfait sia nelle liste di convocati che sugli spalti dell’Olimpico. L’impianto romano ha infatti subito la chiusura della Curva e dei Distinti Nord (sia Est che Ovest) causa cori razzisti nei confronti di Lukaku, nel derby di Coppa Italia contro la Roma, con le tensioni fra la città capitolina e partenopea che hanno invece portato al divieto di trasferta per i tifosi azzurri residenti in Campania. Il tutto fa quindi da accompagnatore alle totali 12 assenze fra le due compagini, di cui 3 in casa Lazio nonché ben 9 tra le fila del Napoli, in grado di condizionare alquanto le scelte ad opera di Sarri e Mazzarri. Scelte, queste, da poco rese ufficiali.

Lazio-Napoli, Mazzarri torna al 3-5-1-1

Rimedia alle assenze dei vari Patric (infortunato), Immobile e Zaccagni (squalificati) l’ex di turno Maurizio Sarri, capace di affidare a Gila e Romangnoli il proprio reparto difensivo. Sulla destra, ecco dunque apparire Lazzari, con Cataldi confermato a centrocampo. Tridente d’attacco biancoceleste, infine, composto da Isaksen, Castellanos e Felipe Anderson.

Lato Napoli, confermato il ritorno alle origini da parte di Walter Mazzarri, costretto ad usufruire nuovamente del 3-5-1-1 a causa delle tante mancanze in rosa. 9 gli indisponibili in casa Napoli, che hanno portato alla drastica decisione il tecnico toscano. Fiducia quindi Gollini fra i pali nonché alla triade di difesa composta da Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus. Schierato come esterno di centrocampo Di Lorenzo, con il ritorno di Zielinski dopo tre partite d’assenza al fianco di Lobotka e Demme. Solo panchina per il neo acquisto Dendoncker, che affianca l’altro nuovo innesto Ngonge. Alle spalle di Raspadori, schierato prima punta a causa delle indisponibilità di Simeone e Osimhen, giocherà infatti Politano. Niente titolarità, infine, anche per Lindstrom, con il danese pronto però ad entrare a partita in corso in quanto una delle poche scelte offensive a disposizione di mister Mazzarri.

Scelte obbligate, le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli

Al fronte delle tante mancanze, che siano frutto di squalifiche, infortuni o impegni continentali, ecco giungere le formazioni ufficiali dell’incontro fra Lazio e Napoli. Di seguito, i due undici iniziali, chiaramente rimaneggiati nella propria composizione:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini, Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Zielinski, Lobotka, Demme, Mario Rui; Politano; Raspadori. Allenatore: Walter Mazzarri.