Lazio-Napoli, assenza confermata: non è stato convocato

Pesante assenza nei convocati in vista del match dell’Olimpico fra Lazio e Napoli. Il tecnico non riesce a ritrovare la pedina, fuori per infortunio.

Le ore 18 odierne daranno il via ad un vero e proprio big match sul campo dell’Olimpico di Roma, fra Lazio e Napoli di ritorno dall’impegno in Supercoppa. Un incontro di cartello che prevede però una miriade di assenze, a partire dagli spalti che appariranno alquanto vuoti. Vietata infatti la trasferta ai tifosi del Napoli residenti in Campania, con annessa chiusura totale per Curva e Distinti Nord (sia Est che Ovest). Meret, Natan, Olivera, Anguissa, Cajuste, Traoré, Kvaratskhelia, Simeone e Osimhen rappresentano invece la lista di indisponibili per i partenopei, alla quale Maurizio Sarri e i suoi si aggregano di buon grado. Fuori dai convocati, infatti, un’importante pedina per i biancocelesti.

Lazio-Napoli, Patric out dai convocati

Alle prese con le assenze, anche la Lazio di mister Maurizio Sarri, raggiunta da un forfait confermato nelle ultime ore. Da poco, infatti, i capitolini hanno diramato la propria lista dei convocati per il match contro il Napoli, caratterizzata da una pesante assenza in difesa. Trattasi del centrale spagnolo Patric Gabarron, alle prese con un infortunio alla spalla non smaltito in tempo per l’incontro odierno.

Il numero quattro della Lazio, in seguito a una brutta caduta rimediata contro il Lecce, ha infatti riportato tale problema fisico, che lo ha costretto a saltare anche il match di Supercoppa contro l’Inter. In barba a tutte le più rosee aspettative, Patric ha dunque abdicato anche dall’impegno contro il Napoli, costringendo i biancocelesti ad una dura situazione in retroguardia. Con ogni probabilità infatti, a scendere in campo da titolare sarà il duo Gila-Romagnoli, con la compagine capitolina che perde dunque tanto nel reparto. Anche Sarri, quindi, dovrà far bene il contro dei propri uomini, dato che Patric non sarà il solo assente per la formazione romana.

Verso Lazio-Napoli, la conta degli assenti biancocelesti

Nonostante la situazione in casa Napoli sia tutto fuorché idilliaca, visto il numero di indisponibili che ammonta addirittura a 9, anche sponda Lazio lo scenario non è tutto rosa e fiori. A dimostrazione di ciò, oltre all’assenza di Patric, arrivano a pesare anche le squalifiche di Immobile e Zeccagni, sanzionati in seguito a un cartellino giallo di troppo rimediato proprio nell’ultima sfida di campionato contro il Lecce. Da capire dunque quale sarà l’ambiente e l’atmosfera attorno a un big match del genere, privato del tifo ma anche di numerosi top-player ambedue le parti.