Del Genio critica le idee di Mazzarri: “Quando un po’ di coraggio?”

Walter Mazzarri sotto attacco alla vigilia di Lazio-Napoli, con il giornalista intervenuto sulle scelte del modulo ad opera del tecnico. Le parole.

Si appresta a tornare a calcare i campi di Serie A il Napoli, di ritorno in campionato dopo il match saltato causa Supercoppa. In particolare, sarà la Lazio l’avversaria designata degli azzurri, d’innanzi a un Olimpico spoglio a causa del divieto di trasferta per i residenti in Campania nonché per la chiusura totale di Curva Nord e Distinti Nord, sia Est che Ovest. Le assenze non saranno però solo sugli spalti, dato che in casa Napoli saranno tanti i calciatori a non prendere parte all’incontro. Una lista che comprende Meret, Natan, Olivera, Anguissa, Traoré, Cajuste, Kvaratskhelia, Simeone e Osimhen, e che ha dunque costretto mister Mazzarri a preparare la sfida sulla base del 3-5-1-1.Un vero e proprio ritorno alle origini, non apprezzato però dal noto giornalista partenopeo Paolo Del Genio.

Cambio modulo per Mazzarri, Del Genio non ci sta

3-5-1-1. Questo il modulo con la quale Mazzarri ha preparato l’imminente sfida fra Lazio e Napoli, dettata dalle assenze da una parte e dall’altra, ma soprattutto nelle fila degli azzurri. Trattasi però del terzo cambio degli schemi in pochi mesi per il tecnico toscano, che ha già usufruito del 4-3-3 e del 3-4-2-1 da novembre a questa parte. Una scelta che ha quindi fatto discutere all’ombra del Vesuvio, soprattutto in quel di Radio Kiss Kiss Napoli.

A tali microfoni è infatti intervenuto il noto giornalista partenopeo Paolo Del Genio, in grado di far partire una vera e propria critica nei confronti di Mazzarri. “Ho letto di un modulo con Raspadori punta e di un Politano fuori ruolo, dato che questo schema prevede che l’ex Inter si accentri e non si allarghi in fascia“, ha cominciato Del Genio. “Il calcio e strano, e magari con questo schema il Napoli vincerà, ma questo non mi sembra l’atteggiamento di una squadra che può impensierire la Lazio, pur mantenendo il baricentro basso“, ha aggiunto il giornalista.

“Serve coraggio”, Del Genio punzecchia Mazzarri

Del Genio ha quindi concluso tale discorso con un’ulteriore aggiunta, nella quale il coraggio è stata la richiesta più esplicita indirizzata nei confronti di Mazzarri. “Il Napoli ha numerose assenze, questo è vero, ma il momento della Lazio non è dei migliori e il divario fra gli uomini in campo non è così ampio. Mi aspettavo più coraggio“, la conclusione del giornalista.