Nigeria-Camerun, Osimhen sempre decisivo – VIDEO

Osimhen ed Anguissa protagonisti del match di Coppa d’Africa valido per gli ottavi di finale della competizione. La news sugli azzurri.

Giocherà domani alle ore 18 il Napoli di mister Walter Mazzarri, atteso da una trasferta molto insidiosa all’Olimpico contro la Lazio. Saranno quindi degli azzurri ricchi di assenze, fra squalifiche ed infortuni, ad affrontare i capitolini, con i partenopei orfani anche di Osimhen e Anguissa. Questi ultimi, almeno per una notte, hanno infatti vissuto da avversari il recente incontro, con protagoniste Nigeria e Camerun. Sfida tutta azzurra, quindi, agli ottavi di finale di Coppa d’Africa, con entrambi i calciatori del Napoli protagonisti sul campo.

Nigeria-Camerun, assist per Osimhen

Un avvio scoppiettante quello che ha caratterizzato il match di Coppa d’Africa fra Nigeria e Camerun, reso ancor più speciale dalla sfida nella sfida fra Osimhen e Anguissa. In particolare, il centrocampista del Napoli si è reso utile tramite un paio di chiusure difensive provvidenziali nel primo tempo, onorando il proprio ruolo di capitano ma non potendo nulla contro la furia del proprio compagno di squadra all’ombra del Vesuvio.

Al minuto 38 infatti, Osimhen ha avuto la forza e la gamba necessaria per aggredire una barcollante difesa del Camerun, trovando la sfera dopo un retropassaggio errato e servendo sul piatto d’argento ad Ademola Lookman l’assist dell’1-0 per la Nigeria, viziato da un’evidente papera del portiere. Gioia incontenibile dunque per l’attaccante, con i nigeriani in netto controllo sui camerunensi. La stessa Nigeria era infatti passata in vantaggio dopo pochi minuti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, salvo poi vedere la rete annullata per fuorigioco in seguito all’intervento del VAR.