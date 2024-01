Mercato Napoli, cambia tutto: via sul gong, spunta una nuova squadra

Nuovo sondaggio per il calciatore del Napoli, che potrebbe sbloccare parecchie grane in casa azzurra. Le ultime news di mercato.

Il calciomercato invernale si prepara ad attraversare il traguardo in casa Serie A, dove gli ultimi movimenti sono attesi soprattutto all’ombra del Vesuvio. In particolare, a Napoli si lavora ancora sponda difensore centrale, dove il nome di Nehuen Perez sembrerebbe sempre più ridondante nonostante la titolarità e la pessima prestazione da parte dell’argentino nel match odierno contro l’Atalanta. Il centrale attualmente all’Udinese si potrebbe dunque presto unire alla lista d’acquisti partenopei già formata dai vari Mazzocchi, Traoré, Ngonge e Dendoncker, ma per far si che ciò diventi possibile appare necessario muoversi in uscita. Ecco dunque spuntare nuove news fronte Leo Ostigard, entrato nel mirino di un nuovo club di Serie A.

Ostigard, anche il Torino sul centrale del Napoli

La situazione Leo Ostigard sembrerebbe ormai al centro di mille discussioni all’ombra del Vesuvio, dove il norvegese non rientra più nei piani. L’ex Brighton è stato difatti sballottato a destra e a sinistra in molteplici operazioni di mercato, venendo offerto dapprima al Genoa come contropartita tecnica nel tentativo sfumato per Dragusin e poi proprio all’Udinese per giungere su Nehuen Perez. Ostigard avrebbe però rifiutato tale opzione, dichiarando di gradire la sola destinazione ligure e di essere in attesa di una svolta nella trattativa con i rossoblu.

Svolta che ancora si fa attendere, ma che potrebbe essere giunta in merito ad un altro club di Serie A, quale il Torino. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio infatti, i granata avrebbero sondato il terreno per il norvegese, individuato come uno dei sostituti di Buongiorno da poco infortunatosi. Prestito con diritto di riscatto la formula di cui Cairo vorrebbe usufruire, e che porterebbe ora Ostigard ad una drastica decisione, che potrebbe far comodo anche al Napoli.

Torino su Ostigard, la reazione del Napoli

Le prossime ore saranno dunque fondamentali per capire lo svolgimento di tale traccia, con Ostigard ora chiamato a scegliere fra la possibilità di unirsi al Torino e il rinnovo dell’attesa nei confronti del Genoa. Nel frattempo, il Napoli potrebbe però spingere verso un approdo del norvegese in maglia granata, a causa delle odierne news circa la mancanza di slot in lista Serie A. La cessione del difensore potrebbe infatti liberare lo spazio in rosa necessario ai partenopei per poter iscrivere all’elenco il nome del possibile nuovo acquisto Nehuen Perez.