Frena il Bologna, ghiotta occasione per il Napoli: come cambia la classifica – FOTO

Cambia ancora la classifica di Serie A, in seguito all’anticipo del sabato. Occasione unica per il Napoli, chiamato all’impresa contro la Lazio.

Il Napoli e mister Walter Mazzarri si preparano alla trasferta più importante della stagione, contro la Lazio all’Olimpico di Roma. Gli azzurri dovranno infatti ripartire dopo la sconfitta in Supercoppa contro l’Inter proprio dal campo dei capitolini, dovendo però fronteggiare numerose assenze. Kvaratskhelia, Cajuste e Simeone non prenderanno infatti parte al match, così come gli infortunati Meret, Olivera, Natan e Traoré nonché a Osimhen e Anguissa, ancora impegnati in Coppa d’Africa. Una fluente lista d’assenze, con scelte obbligate per un Mazzarri ed una compagine partenopea ora chiamati alla vittoria anche a causa di quanto accaduto sugli altri campi di Serie A.

Milan-Bologna thriller, quanto accaduto a San Siro

Ha dell’incredibile quanto accaduto questa sera a San Siro nel match fra Milan e Bologna, terminato in pareggio dopo un’incredibile altalena di emozioni. I rossoblu sono infatti passati in vantaggio grazie alla rete del solito Joshua Zirkzee, prima che accadesse il finimondo al Meazza. Tante ammonizioni, espulsione per Thiago Motta e calcio di rigore per i rossoneri, con il tiro di Giroud infrantosi sui guantoni di Skorupski. A salvare momentaneamente il Milan, la doppietta di uno scatenato Loftus-Cheek, intervallata da un altro errore dal dischetto.

A fermare Theo Hernandez, questa volta, il palo, con il francese che ha poi ribadito in rete la sfera ma in posizione irregolare. Ciliegina sulla porta, il gol del 2-2 di Orsolini, frutto del terzo calcio di rigore della gara e trasformato dall’esterno del Bologna a 90° inoltrato. Stop da un parte dall’altra in classifica, con il Napoli ora pronto a compiere uno strappo decisivo nel match contro la Lazio. Come cambia la classifica.

Frena il Bologna, il Napoli punta al quinto posto

Assume ancor di più l’aura di match clou la sfida dell’Olimpico fra Lazio e Napoli. Dopo lo stop del Bologna infatti, gli azzurri possono ora puntare al quinto posto in seguito agli incastri nati in classifica. Con 31 punti infatti, i partenopei potrebbero scavalcare proprio i bolognesi ottenendo i 3 punti in Capitale, portandosi a 34 punti e scavalcando gli uomini di Thiago Motta fermi a 33. Rimarrebbe a 33, quindi, anche la Lazio, con il Napoli che scavalcherebbe così anche i biancocelesti.

Spunta infine all’orizzonte anche il quinto posto, occupato dalla Fiorentina a quota 34. La sfida fra i viola e l’Inter, in lotta per lo Scudetto, potrebbe infatti privare Italiano e i suoi di ulteriori punti in classifica, con il giusto insieme di risultati che porterebbe dunque all’aggancio Napoli. Dovesse accadere ciò, gli azzurri si porterebbero a -2 dalla zona Champions con una partita da recuperare causa Supercoppa.