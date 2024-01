Bombe carta e cori assordanti: è partita la protesta contro De Laurentiis

Ancora caos per De Laurentiis, dopo gli eventi odierni e le ultime notizie. Il tifo sarebbe quindi insorto contro il presidente: gli aggiornamenti.

Gli ultimi mesi non sono di certo stati del tutto idilliaci per la famiglia De Laurentiis, trascinata nel baratro dei pessimi risultati ottenuti dal Napoli nella stagione post Scudetto. Tante sono quindi state le critiche mosse dagli azzurri verso il patron Aurelio, reo di non aver saputo gestire il successo avuto nella scorsa annata ed individuato come principale responsabile del crollo azzurro degli ultimi mesi. E non solo, in quanto la famiglia De Laurentiis sarebbe sotto attacco, per le stesse e identiche motivazioni, anche in quel di Bari, dove sarebbe da poco scattato il putiferio all’esterno del San Nicola.

Bari protesta, forte attacco in direzione di De Laurentiis

Addii importanti, mancanza di sostituti adatti e conseguente crollo in classifica rispetto alle prestazioni della scorsa stagione. Sembrerebbe questo il racconto di quanto vissuto dal Napoli nella stagione 23/24, ma la triste realtà è che tale scenario ha avuto modo di coinvolgere anche Bari. Protagonista in comune, quindi, la famiglia De Laurentiis, al centro delle critiche azzurre così come di quelle biancorosse. In particolare però, dopo le tante proteste degli Ultras nei confronti dell’ufficiale patron Luigi, in Puglia si sarebbe da poco scatenato il finimondo.

Gli hanno smantellato una squadra che ha sfiorato la A, fermato gli investimenti già scarni, trattato il club da lavatrice e messo su una compagine ridicola. La risposta di Bari ai De Laurentiis. pic.twitter.com/fhV0Zz7crD — 3nrichè081 (@EnricoNappi) January 27, 2024

Il tutto, in seguito all’ennesima sconfitta in campionato da parte del Bari, crollato in casa sotto i colpi della Reggiana per 0-2. Un risultato in grado di condannare i pugliesi al 12° posto in classifica in Serie B, a meno di un anno dalla splendida cavalcata conclusasi solo al 94° minuto della finale play-off di ritorno. Uno smacco troppo grande per i tifosi biancorossi, che avrebbero così dato via ad un corteo di proteste violente partito dalla curva e culminato all’esterno della Tribuna del San Nicola. Fra cori e contestazioni, secondo Claudio Mele di PianetaBari, sarebbero state bloccate le uscite 1 e 8, con la famiglia De Laurentiis impossibilitata a lasciare l’impianto.

Cori e bombe carta, Bari attacca De Laurentiis

La pazienza barese sembrerebbe ormai essere giunta al proprio limite, dato quanto messo in scena dagli Ultras del Bari all’esterno del San Nicola. Lanci di bombe carta e forti cori di contestazione sarebbero dunque in atto d’innanzi all’ingresso della tribuna dell’impianto, con la famiglia De Laurentiis impossibilitata ad uscire dallo stadio. Con loro, anche i calciatori, anche se l’obiettivo principale degli Ultras appare essere proprio il presidente Luigi. Stando alle prime indiscrezioni rilasciate da PianetaBari, il Direttore Sportivo Ciro Polito nonché il capitano Francesco Vicari si sarebbero recati a colloquio con i tifosi, non riuscendo però a placare l’ira di questi ultimi.