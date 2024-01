Barcellona in crisi profonda, decisione a sorpresa di Xavi prima del Napoli

Si avvicina sempre di più la sfida fra Napoli e Barcellona prevista agli ottavi di finale di Champions League. In particolare, le ultime news sui blaugrana hanno sorpreso l’opinione pubblica.

In una serata alquanto particolare, nella quale il Napoli prepara il proprio ritorno in campionato post-Supercoppa, gli azzurri tornano a guardare all’imminente incontro d Champions. Tre settimane o poco più separano infatti gli uomini di Walter Mazzarri alla sfida contro il Barcellona di Xavi, cui andata è prevista alle ore 21 di mercoledì 21 febbraio. E la mente partenopea dunque, staccandosi dalla sfida contro la Lazio e giungendo in Spagna, dove le ultime news sui blaugrana sono tutte da scoprire.

Crolla il Barcellona, rimonta pazzesca del Villarreal

Fatica ancora il Barcellona di Xavi, in campionato così come in ogni altra competizione. Tornati i top-player infatti, i blaugrana hanno continuato a soffrire sul campo, dando parecchi segnali di cedimento soprattutto in difesa. A dimostrarlo, le ultime 3 sconfitte più clamorose per i catalani, quali il 4-1 contro il Real Madrid in Supercoppa di Spagna, il 4-2 incassato a Bilabo in coppa e l’odierna debacle contro il Villarreal.

Un pirotecnico 3-5 quello incassato contro i gialli, frutto di una rimonta e di una contro rimonta sul finale in grado di annichilire completamente gli uomini di Xavi. Dallo 0-2 Villarreal targato Moreno e Akhomach infatti, il Barcellona era riuscito a portarsi sul 3-2 grazie alle reti di Gundogan e Pedri nonché ad un clamoroso autogol di Bailly, tutto nel giro di 10 minuti. Altrettanto velocemente, però, i catalani sono riusciti a perdere l’incontro, con il pareggio targato Guedes arrivato al 94° minuto e al sorpasso firmato Sorloth addirittura al 99°. Con i padroni di casa tutti all’arrembaggio, è quindi arrivato il gol del 3-5 siglato a tempo scaduto da Morales, che ha condannato il Barcellona ad una pesante sconfitta.

Una debacle, questa, in grado di mettere parecchio in difficoltà Xavi, che ora rischia l’esonero ben prima di affrontare il Napoli in Champions. Nel frattempo, proprio il tecnico è intervenuto sul caso al termine del match.

Xavi annuncia l’addio, le ultime sul Barcellona

“Lascerò il club al termine della stagione“. Queste le parole rilasciate da Xavi post-match, rispondendo così alle voci inerenti all’esonero. Con tale decisione però, lo spagnolo non si è però reso immune all’allontanamento anticipato dalla panchina, che potrebbe arrivare prima dell’incontro fra Napoli e Barcellona. Fino al 21 febbraio infatti, i blaugrana affronteranno nell’ordine Osasuna, Deportivo Alaves, Granada e Celta Vigo. Altre sconfitte contro tali squadre alla portata potrebbero costare caro a Xavi ben prima della Champions League.