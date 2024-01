“Klopp in Serie A!”, clamorosa rivelazione: la notizia fa esultare i tifosi

Jurgen Klopp ha annunciato l’addio al Liverpool, sul tecnico tedesco si sono già fiondati alcuni club di Serie A.

La stagione non si è ancora conclusa, eppure, molto probabilmente Walter Mazzarri non allenerà la squadra durante il prossimo campionato. La società partenopea sembra avere qualche perplessità sul proseguimento di Mazzarri come allenatore del club, dubbi dovuti al fatto che la prestazione del Napoli continua a non essere soddisfacente. Dopo l’esonero del tecnico francese Rudi Garcia, non c’è stato un vero e proprio miglioramento. A confermare quanto detto, sono i risultati ottenuti fino ad adesso con il tecnico di San Vincenzo.

Per questo motivo, il presidente Aurelio De Laurentiis sta osservando diversi profili di allenatori che potrebbero prendere il posto dell’attuale tecnico azzurro. Diversi già i nomi accostati alla panchina del Napoli, ma ancora nessuno risulta essere in pole.

SSC Napoli, Klopp come possibile erede di Mazzarri

La stagione di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli non è ancora terminata, ma la dirigenza partenopea sta già iniziando a stilare una serie di nomi che potrebbero sostituirlo durante il prossimo campionato. Diversi gli allenatori inseriti nel mirino del Napoli, ma ancora il presidente Aurelio De Laurentiis non ha ancora scelto l’erede del tecnico di San Vincenzo. Tra i nomi accostati alla panchina del Napoli emerge quello di Jürgen Klopp, l’attuale allenatore del Liverpool.

Il tecnico tedesco ha annunciato che a fine stagione abbandonerà la panchina del Liverpool, per questo motivo stanno già circolando le prime voci sul possibile interessamento di club italiani, tra cui il Napoli. Inoltre il presidente De Laurentiis aveva già contattato Klopp nel 2013, dunque il forte interesse non è mai svanito a quanto pare. Secondo quanto riportato su X dal giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, il Napoli non sarebbe l’unica squadra interessata all’allenatore citato. Di seguito quanto evidenziato:

Allora.

La dico come la so, riporto solo la situazione. Un mese fa, una persona dentro il mondo Milan, mi dice: “La proprietà pensa a 2 allenatori stranieri”. Il secondo nome non ve lo dico, il primo mi dice: “Loro vorrebbero Klopp”.

E io: “Ma non va via”. E lui: “Va, vedrai” https://t.co/ujvrnqivT5 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 26, 2024

Infatti sulla pista per accaparrarsi il tecnico tedesco potrebbe inserirsi anche il Milan, Palmeri lo dà come opzione per il club rossonero in estate, al posto di Stefano Pioli. Potrebbe quindi esserci concorrenza da parte della società rossonera, il Napoli dovrà valutare bene se proseguire sulla stessa strada del Milan o trovare un’altra soluzione. Tuttavia non è l’unico profilo osservato dalla dirigenza partenopea, il Napoli potrebbe cambiare completamente direzione.

Un altro obiettivo che potrebbe sfumare è anche Thiago Motta, che in giornata è stato a sorpresa accostato Barcellona al posto di Xavi, che potrebbe lasciare la panchina blaugrana a fine stagione. Di certo la ricerca di De Laurentiis per il nuovo allenatore del Napoli è ancora lunga.