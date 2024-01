Ultime Napoli, novità sugli infortunati: dall’allenamento di oggi

Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno dopo la trasferta in Arabia Saudita: arrivano novità sugli infortunati.

In Arabia Saudita il Napoli sembra aver ritrovato sé stesso. Gli azzurri sono partiti per la Supercoppa Italiana ricchi di dubbi che attanagliavano la mente dei giocatori dopo una prima parte di stagione molto deludente. La scelta di Walter Mazzarri di cambiare disposizione tattica, però, sembra aver ridato stimoli ad una squadra in piena crisi.

A Riyadh, prima è arrivata la buona prestazione che ha portato alla vittoria per 3-0 contro la Fiorentina e poi la finale contro l’Inter persa solo nei minuti finale ha dato nuove consapevolezze agli uomini di Walter Mazzarri. Il Napoli, infatti, ora è consapevole di potersela giocare con chiunque, anche con i nerazzurri che in questo momento sono una delle migliori squadre in Europa.

Nel momento di difficoltà la scelta di Mazzarri è apparsa molto difensivistica. Contro l’Inter, infatti, gli azzurri non hanno creato grandi pericoli, anche se l’espulsione di Giovanni Simeone ha costretto il Napoli a chiudersi. Il piano tattico di Mazzarri, però, appare chiaro. Coprirsi per evitare di subire gol, grande problema del Napoli in questa stagione, e poi ripartire sfruttando la velocità e la qualità dei propri attaccanti. Qualora Victor Osimhen dovesse essere eliminato dalla Coppa D’Africa e tornare in Italia già nei prossimi giorni gli azzurri avrebbero un’arma importantissima che si sposa alla perfezione con questa idea tattica.

Dopo la trasferta in Arabia Saudita il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno: arrivano novità riguardo gli infortunati.

Report allenamento: il punto sugli infortunati

Il Napoli si sta allenando a Castel Volturno per preparare al meglio la sfida di domenica pomeriggio contro la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma.

Pochi minuti fa, attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli ha comunicato il report dell’allenamento odierno.

Di seguito quanto evidenziato:

Dopo la finale di Supercoppa a Riyadh, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio in programma domenica per la 22esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione attraverso un circuito ad ostacoli. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro aerobico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Meret ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Per Natan e Olivera allenamento personalizzato in palestra e campo. Primo giorno di allenamento all’SSCN Konami Training Center per Traorè e Ngonge.

FONTE: SSC NAPOLI

Il Napoli, dunque, può guardare con ottimismo al proseguo della stagione. La società partenopea sta agendo in maniera importante sul mercato per rinforzare la rosa e poter conquistare il quarto posto che vorrebbe dire qualificazione in Champions League il prossimo anno.

Nella giornata di oggi, poi, ci saranno anche le visite mediche di Leander Dendoncker, centrocampista belga che arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Aston Villa.