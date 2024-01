Osimhen lascia il Napoli: individuati cinque sostituti, ecco i nomi

L’addio di Victor Osimhen a fine stagione è ormai cosa certa: il Napoli ha già individuato ben cinque profili per sostituire il nigeriano.

Le parole rilasciate da Victor Osimhen nella giornata di ieri alla CBS hanno spezzato quella tranquillità che aleggiava attorno al Napoli dopo le ottime prestazioni in terra Saudita che hanno rilanciato le ambizioni e lo spirito degli azzurri.

Il Napoli nel momento di difficoltà si è stretto e si è compattato attorno al proprio tecnico e tutti insieme stanno provando a rinascere dalle proprie ceneri. Discorso diverso, invece, per Victor Osimhen. Il comportamento del centravanti nigeriano ha mandato su tutte le furie i tifosi del Napoli nell’ultimo periodo che il bomber azzurro sta trascorrendo lontano da Napoli a causa della Coppa d’Africa.

I tifosi, inoltre, non comprendono la necessità di dire così apertamente in un momento cruciale per la stagione del Napoli che la sua carriera proseguirà verso altri lidi. Non è la notizia del suo addio che fa infuriare i tifosi azzurri, dato che il rinnovo molto remunerativo di un mese è stato firmato proprio per permettere al Napoli di incassare maggiormente dalla sua cessione. Quello che non viene digerito dai tifosi è l’apparente menefreghismo del nigeriano per il momento complicato del club e la tempistica di tali dichiarazioni.

Addio Osimhen, il Napoli lavora su cinque profili

Come detto in precedenza, l’addio di Osimhen era già nell’aria da tempo. Dopo le sue dichiarazioni alla CBS, ora, non ci sono più dubbi.

Il Napoli, però, pare intenzionato a non farsi trovare impreparato come accaduto quest’estate con l’addio di Kim MinJae che sta ancora gravando pesantemente sulla stagione dei partenopei.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, pare che il Napoli abbia già individuato cinque profili che possono sostituire il nigeriano.

Gli osservatori del Napoli seguono già da tempo diversi profili. Il volto più noto alla dirigenza azzurra è quello di Johnatan David, centravanti canadese del Lille che per caratteristiche ricorda proprio Victor Osimhen.

Oltre a lui, gli azzurri hanno messo nel mirino anche Victor Boniface, del Bayer Leverkusen, Joshua Zirkzee del Bologna, Santiago Gimenez del Feyenoord e Benjamin Sesko del Lipsia.

Il Napoli appare pronto ad investire una cifra importante per ognuno di loro forte anche dei 130 milioni di euro che entreranno nelle casse azzurre con la cessione di Osimhen.

Si parla di attaccanti il cui costo del cartellino varia tra i 50 e i 60 milioni di euro. Il Napoli sembra disposto a spendere questa cifra anche certo della sicura plusvalenza che arriverà negli anni a seguire.