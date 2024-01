Napoli, visite mediche per Dendoncker a Villa Stuart – VIDEO

Manca sempre meno all’ufficialità di Leander Dendoncker al Napoli: il centrocampista belga è arrivato pochi istanti fa a Villa Stuart.

Il Napoli si è dimostrato molto attivo sul mercato in queste settimane. Nel post partita di Napoli-Monza il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, annunciava grandi manovre a gennaio per salvare una stagione deludente e recuperare il tempo perso in estate. Il patron azzurro, fino a questo momento sta mantenendo la parola data.

Da inizio gennaio sono già tre i giocatori arrivati al Napoli e sempre secondo quanto affermato da De Laurentiis altri due sono in arrivo. Il patron azzurro, infatti, dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro l’Inter non ha voluto parlare troppo di arbitri, ma ha preferito fare i complimenti alla squadra per lo spirito mostrato in campo ricordando proprio come gli azzurri siano ancora in costruzione. Ai microfoni di Mediaset, poi, si è fatto scappare che “altri due giocatori sono in arrivo“.

Il primo dei due sarà Leander Dendoncker, centrocampista belga che è arrivato pochi istanti fa a Villa Stuart.

Dendoncker a Villa Stuart: iniziate le visite mediche

Nella giornata di ieri, nel primo pomeriggio, è iniziata a circolare una voce di mercato che riferiva come il Napoli fosse vicinissimo ad un centrocampista di grande spessore che sarebbe arrivato dall’estero. Inizialmente il nome era rimasto top secret, ma qualche ora più tardi David Ornstein, esperto inglese di calciomercato, aveva fatto il nome di Dendoncker.

Il centrocampista belga classe ’95, infatti, è partito questa mattina da Londra ed è arrivato a Roma dove ha appena iniziato le visite mediche a Villa Stuart.

Di seguito il video del suo ingresso nella nota clinica romana:

Il centrocampista belga arriva al Napoli in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Si tratta di un giocatore molto duttile capace di giocare sia in difesa che a centrocampo come mediano di rottura. Data l’assenza prolungata di Frank Anguissa a causa della Coppa d’Africa, con ogni probabilità verrà schierato al fianco di Lobotka.

Quello di Dendoncker potrebbe rivelarsi un ottimo colpo. Sin dai tempi dell’Anderlecht aveva fatto vedere cose interessanti che aveva confermato al Wolverhampton. Negli ultimi anni ha vissuto un leggero calo con la maglia dell’Aston Villa e in questa stagione è partito titolare solo una volta. Le sue qualità, però, sono indubbie e se dovesse far bene con la maglia del Napoli, l’esborso economico da parte degli azzurri sarebbe molto ridotto.