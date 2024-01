Lazio-Napoli, Sarri recupera un pezzo pregiato: sarà titolare

Cresce l’attesa per il big match di domenica tra Lazio e Napoli: buone notizie per Sarri che recupera un titolarissimo.

Il Napoli è chiamato alla prova del nove contro la Lazio. Gli azzurri hanno ben figurato in Arabia Saudita in occasione della Supercoppa Italiana. In semifinale sono riusciti superare con il netto risultato di 3-0 la Fiorentina di Vincenzo Italiano grazie a una grande compattezza difensiva e delle ottime ripartenze. Contro l’Inter, invece, non sono riusciti a replicare l’ottima prestazione di qualche giorno prima, ma il Napoli, nonostante l’uomo in meno è riuscito ad arrivare a pochi secondi dai calci di rigore che avrebbero potuto cambiare la storia della competizione.

Alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita ha partecipato anche la Lazio che sarà la prossima avversaria del Napoli in Serie A. All’andata gli azzurri crollarono 2-1 subendo le ripartenze biancocelesti e la panchina di Rudi Garcìa iniziò a traballare dopo solo tre giornate. Ora gli azzurri sembrano in un buon momento, ma la sfida contro la Lazio rappresenta un test decisivo per il proseguo della stagione del Napoli. I biancocelesti, non avendo giocato la finale di Supercoppa, arrivano anche più riposati alla sfida contro il Napoli.

Dall’infermeria di Formello, inoltre, arrivano ottime notizie per Maurizio Sarri.

Lazio-Napoli, Sarri recupera un titolarissimo

La prestazione della Lazio in Supercoppa è stata ampiamente deludente. I biancocelesti sono stati sconfitti per 3-0 dall’Inter che ha dominato in lungo e in largo.

Così come il Napoli, anche la Lazio, però, ha dovuto fare i conti con diverse assenze. Una di queste, però è pronta a rientrare già contro i partenopei.

Il Taty Castellanos ha pienamente recuperato dalla lesione all’adduttore che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Per l’attaccante argentino si tratta di un recupero lampo e da ieri si sta allenando parzialmente in gruppo. Maurizio Sarri gli ha fatto saltare solo la partitella finale per motivi precauzionali, ma sarà arruolabile in vista di domenica e con ogni probabilità partirà titolare.

Situazione diametralmente opposta, invece, per il Napoli di Walter Mazzarri. Gli azzurri, infatti, sono tornati dall’Arabia Saudita ancora più decimati. I cartellini gialli rimediati in finale contro l’Inter avranno effetto in campionato e per questo motivo il Napoli si ritrova senza Giovanni Simeone e soprattutto Kvicha Kvaratskhelia.

Situazione di piena emergenza per il Napoli che tra squalificati, infortunati e Frank Anguissa e Victor Osimhen impegnati in Coppa d’Africa, sarà costretto a dover rinunciare a circa dieci giocatori.