Lazio-Napoli, ricorso per la squalifica: mossa a sorpresa

Manca sempre meno alla sfida tra Lazio e Napoli di domenica alle ore 18. Pronto il ricorso a sorpresa per la squalifica.

Il Napoli è atteso da un vero e proprio tour de force dopo il rientro dall’Arabia Saudita. Prima della gara d’andata contro il Barcellona valida per gli ottavi di finale di Champions League, gli azzurri sono chiamati ad affrontare in trasferta avversari del calibro di Lazio e Milan.

Proprio i biancocelesti saranno il prossimo avversario del Napoli in Serie A. Come i campioni d’Italia, anche la squadra di Maurizio Sarri è appena tornata dalla trasferta in Arabia Saudita, ma a differenza del Napoli avranno diversi giorni di riposo in più. I biancocelesti, infatti, sono stati eliminati in semifinale di Supercoppa dall’Inter con un secco 3-0.

Il Napoli, dal canto suo, vuole continuare sulla striscia positiva di questa Supercoppa nella quale gli azzurri hanno ritrovato alcune certezze perse in questo avvio di stagione molto deludente.

A pochi giorni dalla sfida contro la Lazio, arriva una decisione a sorpresa riguardo il ricorso per la squalifica.

Lazio-Napoli, pronto il ricorso contro la squalifica

Napoli e Lazio sono le due squadre che al momento sembrano le indiziate principali a conquistare un piazzamento in Champions League in vista della prossima stagione. La sfida di domenica pomeriggio, dunque, è un vero e proprio scontro diretto.

Per questo motivo c’è bisogno anche della spinta del pubblico per poter battere un avversario tosto. Spinta del pubblico che in questo momento, però, manca alla Lazio.

Secondo quanto si apprende dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, pare che allo Stadio Olimpico ci saranno solo i 12mila abbonati. Dato impietoso e figlio della squalifica della Curva Nord e dei distinti dopo i cori discriminatori nei confronti di Romelu Lukaku in occasione del derby di poche settimane fa.

La Lazio, però, sta pensando di presentare un ricorso contro la squalifica. La tesi a favore della società biancoceleste sarebbe quella della mancata percezione da parte dei protagonisti in campo, ovvero l’arbitro Orsato e l’attaccante giallorosso.

La Lazio, dunque, spera di riuscire ad aprire i due settori squalificati. In caso contrario, la società biancoceleste metterebbe in vendita i biglietti per la tribuna Tevere ad un prezzo inferiore per facilitare la presenza dei tifosi allo Stadio Olimpico. Questa scelta sarebbe già stata prese in diverse occasioni in passato.