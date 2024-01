Lazio-Napoli, Mazzarri cambia: Ngonge in campo? Le ultime

Il Napoli si prepara in vista della sfida di Serie A contro la Lazio in programma per domenica alle 18: possibile chance per Ngonge?

La trasferta in Arabia Saudita ha dato nuove speranze al Napoli. Le due prestazioni degli azzurri in Supercoppa Italiana fanno ben sperare per il futuro. Walter Mazzarri è pronto a ripartire anche in campionato anche se l’impegno sarà molto complicato.

Gli azzurri, infatti, sono attesi allo Stadio Olimpico dalla Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti sono tornati prima del Napoli dall’Arabia Saudita dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Inter in semifinale e dunque avranno diversi giorni di riposo in più rispetto ai campioni d’Italia in carica.

Il Napoli, però, ha le qualità per poter battere chiunque anche se questa prima parte di stagione molto deludente ha un po’ oscurato il reale valore della rosa azzurra. La sconfitta maturata solo nei minuti finali contro l’Inter, però, ha dato indubbiamente nuove certezze al Napoli che ora è consapevole di potersela giocare con chiunque. A dimostrazione di questo, ci sono i tanti messaggi dei calciatori azzurri sui propri profili social che sono rimasti oltremodo rammaricati perchè avevano accarezzato con mano la possibilità di poter portare a casa un altro trofeo.

Lazio-Napoli, Mazzarri sorprende tutti

Il Napoli, dunque, può guardare con fiducia al futuro anche alla luce dell’ottimo mercato fatto da Aurelio De Laurentiis.

Lo sa bene Walter Mazzarri che però si trova a fare scelte di formazione obbligate date le numerose assenze. Saranno ben 10 gli assenti tra squalificati, infortunati e giocatori impegnati in Coppa d’Africa.

Walter Mazzarri, però, secondo quanto si apprende da Sky Sport, pare che sia pronto a sorprendere tutti. Secondo l’emittente satellitare pare che in attacco si stiano giocando un posto da titolare Jesper Lindstrom e Cyril Ngonge, l’ultimo arrivato a Napoli.

La sua qualità e il suo ottimo stato di forma dimostrato con la maglia dell’Hellas Verona possono essere fondamentali per il Napoli.

L’obiettivo per questo finale di stagione è arrivare tra le prime quattro in modo da rientrare in Champions League che la prossima stagione debutterà con il nuovo format. Aurelio De Laurentiis ha provato con il mercato a trascinare il Napoli verso le zone alte della classifica.

Gli azzurri, infatti, hanno ufficializzato già tre acquisti ovvero Pasquale Mazzocchi, Hamed Junior Traoré e Cyril Ngonge, e il quarto svolgerà nella giornata di oggi le visite mediche a Villa Stuart. Si tratta di Leander Dendoncker che arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro dall’Aston Villa.