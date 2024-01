Kvara out contro la Lazio: Mazzarri ha già scelto il sostituto

Grande attesa in casa Napoli per il match contro la Lazio: lo scontro diretto contro l’ex Sarri è difatti uno scontro diretto per l’Europa.

La finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter è ancora una delusione molto pesante per i tifosi, che hanno avuto modo di vedere una squadra forgiata da zero dal tecnico Walter Mazzarri, che nelle ultime due sfide in terra araba è tornato sulla sua amata difesa a tre. Ci sarà tempo e modo di riproporre la difesa a quattro, modulo che evidentemente per ora ha poco da dare a una squadra che cerca nuove certezza.

Contro la Lazio, per la squadra partenopea si tratta di un vero e proprio scontro diretto per l’Europa, tra due compagini che vogliono avvicinarsi il più possibile alla zona quarto posto. Lo sa anche il tecnico Maurizio Sarri che, memore del trionfo all’andate dello stadio Diego Armando Maradona contro l’ex coach azzurro Rudi Garcia, cercherà di bissare il successo anche tra le mura amiche dello stadio Olimpico.

Insomma, non sarà una partita semplicissima per i partenopei, che avranno a disposizione un organico che definire ridotto sembrerebbe essere anche limitato. Una vera e propria emergenza, tra infortuni, squalifiche e Coppa d’Africa, che complica e non di poco i piani del tecnico di San Vincenzo, che dovrà fare a meno anche dello squalificato Khvicha Kvaratskhelia.

Lazio-Napoli, Kvara non ci sarà: chi al suo posto?

Khvicha Kvaratskhelia non ci sarà contro la Lazio: l’ennesimo imprevisto per Walter Mazzarri, che quasi mai ha avuto modo di lavorare con un organico al completo.

Una mano arriverà anche dal mercato, visto che nelle prossime ore Dendoncker si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma con i partenopei, ma è chiaro che l’emergenza preoccupa e non poco Walter Mazzarri, chiamato a trovare una soluzione all’enigma legato all’assenza dell’ex Rubin Kazan. A fare il punto della situazione è il quotidiano Il Corriere dello Sport, secondo cui il tecnico parrebbe avere le idee chiare a tal riguardo.

Lindstrom verso una maglia da titolare? Il punto della situazione

Potrebbe essere Jesper Lindstrom ad avere una possibilità di giocare titolare contro la Lazio al posto dell’assente per squalifica Khvicha Kvaratskhelia. Di seguito, quanto evidenziato dall’edizione odiherna de Il Corriere dello Sport:

In compenso, ma non basta, è nell’elenco Ngonge, che a Riyad, nella finale con l’Inter, è andato in panchina: c’è un posto praticamente vacante sulla fascia, potrebbe essere di Lindstrom

Secondo la medesima fonte, però, il danese potrebbe trovare spazio, magari, anche in altre zone del campo, a dimostrazione di come il calciatore si stia inserendo gradualmente nelle gerarchie e nei pensieri di Mazzarri.