“De Laurentiis sul piede di guerra”: Alvino annuncia la ‘battaglia’ contro gli arbitri

Carlo Alvino sicuro su Aurelio De Laurentiis che è pronto alla battaglia contro Rocchi e la classe arbitrale: accadrà in Lega.

La stagione del Napoli è stata fino a questo momento molto deludente. Gli azzurri, infatti, si ritrovano al nono posto in classifica anche se la zona Champions League dista soli 3 punti. Il Napoli sta provando a risollevarsi grazie ad un mercato importante che servirà per colmare alcune evidenti lacune mostrate dai partenopei in questo avvio di stagione. La speranza per i tifosi azzurri è che le buone prestazioni offerte in Supercoppa Italiana contro Fiorentina e Inter possano ridare certezze a Giovanni Di Lorenzo e compagni per il proseguo della stagione.

Gli azzurri, però, non sono l’unica squadra apparsa in difficoltà in questa prima parte di stagione. Anche la squadra arbitrale ha mostrato diverse carenze nel corso di questo campionato di Serie A. Le polemiche si sono susseguite nel corso delle settimane e a rincarare la dose c’è stata anche la finale di Supercoppa Italiana dove l’arbitraggio non all’altezza da parte di Antonio Rapuano ha indirizzato il match a favore dell’Inter.

Carlo Alvino è certo riguardo la posizione di De Laurentiis nei confronti della classe arbitrale.

De Laurentiis pronto alla guerra: accadrà all’assemblea di Lega

Nel post partita di Napoli-Inter, il patron azzurro non ha voluto troppo polemizzare con la classe arbitrale. De Laurentiis ha voluto esprimere, quasi con un tono ironico, la sua vicinanza al designatore arbitrale Gianluca Rocchi che è stato messo nuovamente in imbarazzo da una prestazione negativa dei suoi uomini.

Carlo Alvino, però, è certo che Aurelio De Laurentiis sia furioso con Rocchi e che è pronto alla battaglia alla prossima assemblea di Lega, anche alla luce di quanto emerso nelle ultime ore.

Di seguito quanto affermato da Alvino sul proprio profilo “X”:

“Non vorrei essere nei panni del presidente della FIGC Gabriele Gravina che venerdì sarà presente in assemblea di Lega, dove scoppierà con tutto il suo fragore il caso arbitri sollevato dalle Iene. Numerosi presidenti sul piede di guerra, tra cui De Laurentiis, pronti a chiedere chiarezza dopo le accuse lanciate nella trasmissione di Italia Uno”.

Sono diversi i presidenti di Serie A pronti a far sentire la propria voce dopo la denuncia anonima di un arbitro in attività alla trasmissione “Le Iene“.

In un servizio andato in onda ieri sera, infatti, questo arbitro ha affermato che ci sono diversi problemi all’interno della squadra arbitrale e che alcuni sono pronti a procedere per vie legali contro l’AIA per denunciare alcune disparità di trattamento.

Queste disparità, poi, andrebbero ad incidere anche sul campionato che potrebbe risultare falsato.