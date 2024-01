ULTIM’ORA – Osimhen rompe il silenzio sul suo futuro: le parole lasciano pochi dubbi

Direttamente dalla Nigeria arrivano nuove dichiarazioni di Victor Osimhen riguardo il suo futuro: “Ho preso la mia decisione”.

Uno dei grandi assenti del match di ieri sera è stato certamente Victor Osimhen. Se l’Inter ha potuto contare su Lautaro Martinez, centravanti che ha siglato la rete decisiva, il Napoli non ha potuto fare lo stesso. Victor Osimhen, infatti, ha da tempo lasciato i compagni per partecipare alla Coppa d’Africa con la sua Nigeria.

Questo ha fatto storcere il naso a molti tifosi che hanno attaccato il nigeriano di scarso attaccamento alla maglia soprattutto per la decisione di lasciare i suoi compagni a fine 2023, mentre altri giocatori come Chukwueze hanno vestito la maglia del proprio club per altre partite.

All’indomani della sconfitta del Napoli contro l’Inter in finale di Supercoppa, arrivano nuove dichiarazioni di Victor Osimhen.

Osimhen fa tremare i tifosi: “So cosa fare in futuro”

Se qualcuno si aspettava qualche parola sulla sconfitta dei suoi compagni in Supercoppa contro l’Inter da parte di Victor Osimhen, si sbaglia di grosso. All’indomani della sconfitta contro i nerazzurri, Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della CBS, ma non ha assolutamente parlato di Napoli.

Il centravanti nigeriano ha preferito parlare del suo futuro e le sue dichiarazioni fanno tremare i tifosi azzurri.

Di seguito quanto evidenziato:

“Io ho già preso la mia decisione riguardo il prossimo passo da fare alla fine della stagione. Ho deciso, ho già il mio piano, so cosa voglio fare, il prossimo percorso che voglio intraprendere”.

Parole abbastanza chiare da parte del centravanti azzurro che fanno presagire ad un addio in estate. Un ulteriore grattacapo per la dirigenza partenopea che pochi giorni prima della partenza di Osimhen per la Nigeria aveva annunciato il rinnovo fino al 2026 permettendo al numero 9 azzurro di diventare il giocatore più pagato in Serie A.

Osimhen poi, ha parlato anche della possibilità di andare a giocare in Premier League, ribadendo che quello inglese è il campionato migliore del mondo, ma che non è ancora arrivato il momento di annunciare a tutti la sua decisione.

L’attaccante del Napoli ha affermato, poi che ha intenzione di godersi il tempo a Napoli e di concludere al meglio la stagione con la maglia azzurra. Il centravanti partenopeo, poi, si prenderà un periodo di pausa per riposare con sua figlia al termine del quale annuncerà il prossimo passo della sua carriera.

Il nigeriano ha poi spiegato che è fiero della scelta presa che come sempre nella sua carriera è stata fatta in autonomia e il suo istinto l’ha portato ad essere uno degli attaccanti più forti al mondo.