Mercato Napoli, arriva l’annuncio: “Firma entro le prossime 72 ore”

Operazione in chiusura per il Napoli, arriva l’annuncio: il giocatore è pronto a firmare nelle prossime 72 ore.

Il mercato del Napoli è sempre molto attivo. Aurelio De Laurentiis aveva, infatti, promesso una sessione invernale di riparazione con i fuochi d’artificio per provare a svoltare una stagione fin qui molto deludente.

Dopo la cessione di Elmas al Red Bull Lipsia per 25 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus, il Napoli ha iniziato a reinvestire per rinforzare la rosa.

All’ombra del Vesuvio, fino a questo momento sono arrivati ben tre giocatori. Il primo è stato Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana che per le sue origini napoletane ha entusiasmato i tifosi e si è dimostrato già molto utile in queste prime settimane azzurre. Poi, nel corso della trasferta in Arabia Saudita, in occasione della Supercoppa Italiana, si sono aggregati al gruppo squadra altri due innesti. Si tratta di Hamed Junior Traoré arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni dal Bournemouth e Cyril Ngonge arrivato dall’Hellas Verona per 20 milioni di euro.

Il calciomercato del Napoli non è ancora concluso e gli azzurri stanno lavorando anche per un difensore oltre che per Matija Popovic che ha già svolto le visite mediche.

Nel frattempo, arriva un annuncio importantissimo riguardo a Matteo Politano: l’azzurro è pronto a firmare nelle prossime 72 ore.

Futuro Politano: in arrivo la firma dell’azzurro

Il futuro di Matteo Politano è stato molto discusso nelle ultime settimane con un possibile addio già a gennaio per andare all’Al Shabab in Arabia Saudita.

Ora, secondo quanto annunciato da Nicolò Schira, pare che l’esterno del Napoli sia pronto a firmare nei prossimi giorni un nuovo contratto con il Napoli.

Di seguito quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo “X”:

“È attesa nelle prossime 72 ore la firma di Matteo Politano sul rinnovo di contratto con il Napoli fino al 2027. (3,4 milioni di euro all’anno). Dopo la partita contro la Fiorentina l’Al Shabab ha aumentato l’offerta a 24 milioni di euro in tre anni, ma l’esterno ha deciso di restare”.

Politano, dunque, fa felici i tifosi del Napoli. Il numero 21 è stato uno dei più positivi del Napoli in questa stagione e la sua permanenza fa ben sperare per il futuro. Per lui pronto un rinnovo triennale a 3,4 milioni di euro all’anno.

Politano ha rifiutato una cifra enorme pur di restare a Napoli e questo fa capire l’attaccamento alla maglia dopo la vittoria dello scudetto conquistata nella scorsa stagione.