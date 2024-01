Di Lorenzo da capitano vero: “Abbiamo lottato fino all’ultimo, orgoglioso di noi”

Il Napoli ha dovuto dire addio al sogno Supercoppa Italiana: reazione da vero capitano da parte di Giovanni Di Lorenzo.

Una serata amara e ricca di delusione quella che ha vissuto il Napoli a Riyadh contro l’Inter. Gli azzurri sono scesi in campo per la finale di Supercoppa Italiana consapevoli della differenza di valori in campo, in questo momento della stagione, con i nerazzurri ma hanno interpretato al meglio la partita.

Walter Mazzarri ha provato a ripetere il piano tattico che ben era riuscito contro la Fiorentina ovvero difesa e contropiede. Gli azzurri, fino all’espulsione del Cholito Giovanni Simeone erano anche riusciti a metterlo in pratica e soprattutto avendo un terminale offensivo come l’argentino riuscivano di tanto in tanto a tenere il pallone e alzare il proprio baricentro. Nella seconda frazione di gioco, fino all’espulsione del numero 18 azzurri, infatti, l’occasione più limpida era capitata al Napoli con Sommer che si è dovuto superare per evitare il vantaggio di Kvicha Kvaratskhelia con un tiro a giro.

Il Napoli ha provato a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma non è bastato. La reazione di Giovanni Di Lorenzo è da capitano vero.

Napoli sconfitto: le parole di capitan Di Lorenzo

Che fosse una serata complicata per il Napoli lo si sapeva. Che lo fosse stato così tanto, forse non era previsto. La gestione dei cartellini da parte di Antonio Rapuano è stata molto discutibile e forse l’Inter si sarebbe dovuta trovare con un uomo in meno già nel primo tempo.

Nonostante ciò la prestazione del Napoli è stata buona e a difendere i suoi compagni ci ha pensato Giovanni Di Lorenzo.

Di seguito quanto pubblicato dal capitano azzurro sul proprio profilo Instagram:

“La delusione è tanta, abbiamo lottato e dato tutto fino all’ultimo ma non è bastato. Adesso alziamo la testa e pensiamo al campionato. Orgoglioso di noi“.

Parole da grande capitano, che guarda con ottimismo al futuro dopo che la Supercoppa ha riconsegnato un Napoli con più certezze soprattutto dal punto di vista difensivo.

Non solo Di Lorenzo, le reazioni degli altri azzurri

Non solo Giovanni Di Lorenzo ha commentato la sconfitta azzurra. Anche Amir Rrahmani, Matteo Politano e Gianluca Gaetano hanno detto la loro attraverso i propri profili social.

Rrahmani si è detto orgoglioso di essere riuscito ad arrivare fin qui, ma che la sconfitta è dolorosa e dura da digerire. Matteo Politano, invece, ha spiegato come il Napoli ci abbia creduto davvero alla vittoria finale e che sia pronto a rialzare subito la testa già dal prossimo impegno contro la Lazio.

Anche il napoletano Gianluca Gaetano, che ha giocato il finale del match ha voluto commentare la sconfitta. Il numero 70 azzurro ha affermato che perdere così fa male, ma ha anche voluto ricordare a tutti che gli azzurri fossero lì da campioni d’Italia.