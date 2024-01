Dendoncker-Napoli, trattativa chiusa: quando ci saranno le visite mediche

Tutto fatto per l’arrivo di Leander Dendoncker dall’Aston Villa al Napoli: svelata la data delle visite mediche.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva promesso un mercato invernale importante per provare a svoltare una stagione complicatissima. Il patron azzurro, fino a questo momento si è dimostrato di parola.

Nel corso del post partita di ieri sera, De Laurentiis aveva preferito non parlare più di tanto della questione arbitrale. Ha criticato Rocchi, designatore arbitrale, ma aveva anche affermato di dispiacersi per la sua posizione scomoda a causa di una classe arbitrale non all’altezza.

Più che fare polemiche, De Laurentiis aveva preferito fare i complimenti alla squadra per lo sforzo profuso in Arabia Saudita nonostante le condizioni fisiche e mentali non fossero delle migliori e poi ha ribadito che gli azzurri sono ancora in piena costruzione. Il patron, poi, ai microfoni di Mediaset si è fatto scappare che dopo i tre acquisti fatti, “altri due stanno per arrivare”.

Il primo sarà Leander Dendocker, centrocampista di rottura che arriverà dall’Aston Villa.

Il Napoli ha chiuso per l’ennesimo acquisto di questa sessione invernale di calciomercato. Direttamente dalla Premier League arriverà Leander Dendocker, centrocampista belga dell’Aston Villa.

A confermarlo è uno dei volti più autorevoli del calciomercato ovvero Fabrizio Romano che pochi minuti fa ha tweettato l’ormai celebre “Here we go!”. Dendocker si trasferirà al Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro.

Fabrizio Romano, poi, ha svelato anche quando si terranno le visite mediche. Il giocatore della Nazionale belga partirà da Londra domani e le visite mediche a Villa Stuart dovrebbero tenersi in giornata.

Di seguito il tweet di Fabrizio Romano:

🚨🔵🇧🇪 Leander Dendoncker to Napoli, here we go! Loan deal agreed between Napoli and Aston Villa.

Understand buy option clause in June will be worth €9m — not mandatory.

Medical booked on Wednesday for the Belgian midfielder.

↪️ Napoli will now focus on Nehuén Pérez deal. pic.twitter.com/aetpKyLipx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2024