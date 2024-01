Coppa d’Africa, avanza il Camerun di Anguissa: sfida con Osimhen agli ottavi!

Sarà una sfida tutta azzurra agli ottavi di finale di Coppa d’Africa, con Anguissa pronto ad incrociare sul proprio cammino Osimhen.

Dopo aver fallito l’assalto alla Supercoppa italiana, il Napoli di Walter Mazzarri potrà gioire per una nuova competizione pronta a tingersi d’azzurro. La Coppa d’Africa si avvia infatti verso la conclusione della propria fase a gironi, con gli ultimi due match pronti a modificare il definitivo tabellone degli ottavi di finale. Composizione, questa, che però non potrà minimamente essere toccata in base ad un match tutto partenopeo pronto ad emozionare i tifosi, reso possibile dall’incredibile quanto rocambolesca vittoria del Camerun di Anguissa sul Gambia.

Il Camerun passa, agli ottavi sfiderà la Nigeria

Una vera e propria altalena di emozioni quella vissuta da Zambo Anguissa e dal suo Camerun nell’ultimo match del girone C di Coppa d’Africa, dove i leoni indomabili sono arrivati con un solo punto in classifica. Dopo aver pareggiato contro il Gambia nel match di debutto e dopo aver incassato una sonora sconfitta per mano del Senegal infatti, i camerunensi erano quest’oggi obbligati a vincere contro il Gambia per continuare il proprio percorso all’interno della competizione continentale. In caso di sconfitta infatti, Anguissa e compagni sarebbero arrivati quarti, con il pareggio che avrebbe invece escluso il Camerun dalle prime quattro migliori terze a causa della differenza reti.

Ecco dunque che, sopo uno scialbo 0-0 nel primo tempo, la partita ha cominciato ad infiammarsi nella seconda frazione, vedendo dapprima il vantaggio dei camerunensi targato Toko Ekambi, e poi un’incredibile rimonta gambiana dal sapore squisitamente ‘italiano’, siglata dalle reti di Jallow e Colley con assist di Ceesey, tutti passati dalla Serie A. Fortunatamente per Anguissa, un autogol e la rete di Wooh al 90° sono bastati per ottenere la vittoria, con annesso brivido a causa del pareggio del Gambia sul finale, giudicato irregolare dall’intervento del Var. Ottavi di finale raggiunti quindi per il Camerun, pronto ora a dar vita ad uno scontro dal puro sapore partenopeo.

Coppa d’Africa, sarà Nigeria-Camerun agli ottavi

Stando al tabellone, quindi, i leoni indomabili, arrivato secondi nel gruppo C, se la vedranno agli ottavi di finale contro la seconda del gruppo A, che risulta essere la Nigeria di Victor Osimhen. Un avvenimento alquanto singolare, che prenderà vita alle ore 21 di sabato 27 gennaio. Una news, questa, che fa di certo piacere al Napoli, dato che almeno uno fra il centrocampista e l’attaccante lascerà anzitempo la competizione continentale, tornado dunque a casa base per aiutare nell’immediato mister Walter Mazzarri.