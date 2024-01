“Colpo di grande spessore a centrocampo”: spunta una pista a sorpresa per il Napoli

Il Napoli si prepara a chiudere un colpaccio a centrocampo dall’estero nelle prossime ore: il nome resta top secret.

Il calciomercato invernale del Napoli è fino a questo momento molto movimentato. Gli azzurri dopo la Supercoppa Italiana persa contro l’Inter possono guardare con fiducia al futuro. La squadra partita alla volta dell’Arabia Saudita per giocare la Supercoppa era una rosa demotivata e alla ricerca di qualcosa che non è replicabile come lo scudetto dello scorso anno.

La squadra che invece torna in Italia, ha trovato nuovi stimoli, dati anche dal cambio di disposizione tattica passando dal 4-3-3 al 3-4-3 che ha permesso agli azzurri di battere la Fiorentina in semifinale e di accarezzare la possibilità di battere ai rigori la molto più quotata Inter di Simone Inzaghi.

Aurelio De Laurentiis sta lavorando strenuamente per rinforzare la rosa e nelle ultime ore si è parlato di un Napoli ad un passo dal colpaccio a centrocampo. Il giocatore rimane top secret, ma si dice che dovrebbe arrivare dall’estero.

Colpaccio per il Napoli a centrocampo: i tifosi possono sognare

Il Napoli deve ritrovare il centrocampo che lo scorso anno gli ha permesso di dominare in lungo e in largo la stagione. Gli azzurri, però, devono trovare dei nuovi interpreti.

Stando a quanto riportato da Marco Giordano, giornalista di Calciomercato.com, pare che il Napoli sia in chiusura per un super colpo a centrocampo.

Di seguito quanto evidenziato:

“Il club sta chiudendo il centrocampista. Sarà una pista estera, si parla di un colpo di grande spessore per rafforzare la mediana. Per ora, si cerca di tenere il nome top secret: la trattativa è nell’ultimo miglio e si spera di chiudere il prima possibile”.

Un grande colpo a centrocampo per rinforzare la mediana che arriverà dall’estero per permettere a Walter Mazzarri di chiudere la stagione in crescendo e di costruire le basi per tornare al vertice il prossimo anno.

Il nuovo acquisto andrebbe ad aggiungersi anche ad Hamad Junior Traoré che si è unito alla squadra durante la Supercoppa in Arabia Saudita, ma che non è ancora pronto per scendere in campo dopo la malaria contratta recentemente. Walter Mazzarri, infatti, nel corso della conferenza stampa pre Inter-Napoli ha spiegato che dovrà svolgere una nuova preparazione atletica.

Qualora il super colpo a centrocampo dovesse arrivare, i tifosi del Napoli possono assolutamente sognare e vedere molto più vicino la qualificazione alla prossima Champions League.